کارشناس گروه ارزیابی‌های مدیریتی و اقتصادی بازار فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو با تأکید بر نقش نظام آموزشی در پیشگیری از مقاومت میکروبی گفت: آموزش دانش‌آموزان درباره مصرف منطقی آنتی‌بیوتیک‌ها، پرهیز از خوددرمانی و پیشگیری از عفونت‌ها می‌تواند به شکل‌گیری رفتار‌های صحیح دارویی در خانواده و جامعه کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ندا خوز کارشناس گروه ارزیابی‌های مدیریتی و اقتصادی بازار فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو به مناسبت هفته جهانی آگاهی‌بخشی درباره مقاومت میکروبی و در تشریح پیام روز سوم آذر با محور «سلامت واحد، اقدام واحد؛ نقش نظام آموزشی در مهار مقاومت میکروبی» اظهار کرد: مقاومت میکروبی زمانی رخ می‌دهد که میکروب‌ها، از جمله باکتری‌ها، در برابر دارو‌هایی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم می‌شوند و در نتیجه درمان عفونت‌ها دشوارتر خواهد شد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از این مشکل، آموزش درست و به‌موقع است و مدرسه می‌تواند یکی از بهترین محیط‌ها برای آغاز این آموزش باشد. دانش‌آموزان باید از سنین پایین بیاموزند که آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان بیماری‌های باکتریایی کاربرد دارند و در درمان بیماری‌های ویروسی مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا مؤثر نیستند.

خوز تصریح کرد: آموزش مصرف دارو فقط به شناخت موارد مصرف آنتی‌بیوتیک محدود نمی‌شود. دانش‌آموزان باید یاد بگیرند دارو را تنها با تجویز پزشک مصرف کنند، داروی خود را در اختیار دوستان و دیگران قرار ندهند و بدون نظر پزشک، درمان را تغییر ندهند یا قطع نکنند. این آگاهی‌ها اگر از دوران کودکی شکل بگیرد، می‌تواند در بزرگسالی به رفتار پایدار تبدیل شود.

وی با اشاره به نقش معلمان و محتوای آموزشی ادامه داد: معلمان و کتاب‌های درسی می‌توانند مفاهیم مرتبط با مصرف منطقی دارو، بهداشت فردی و پیشگیری از عفونت‌ها را به زبان ساده به دانش‌آموزان منتقل کنند. آموزش شست‌وشوی صحیح دست‌ها، اهمیت واکسیناسیون و رعایت اصول بهداشتی در محیط مدرسه نیز به کاهش ابتلا به عفونت‌ها و در نتیجه کاهش نیاز به مصرف آنتی‌بیوتیک کمک می‌کند.

این کارشناس سازمان غذا و دارو با تأکید بر نقش مدرسه در انتقال پیام‌های سلامت به خانواده‌ها گفت: دانش‌آموزان می‌توانند آموخته‌های خود را به خانه منتقل کنند و درباره مصرف صحیح دارو با والدین و سایر اعضای خانواده گفت‌و‌گو کنند. به این ترتیب، آموزش مدرسه از محیط کلاس فراتر می‌رود و می‌تواند آگاهی خانواده‌ها را نیز افزایش دهد.

خوز در پایان خاطرنشان کرد: آموزش و آگاهی‌بخشی، سرمایه‌گذاری برای ساختن آینده‌ای سالم‌تر است. نسلی که از کودکی با اصول مصرف منطقی دارو آشنا شود، در بزرگسالی تصمیم‌های مسئولانه‌تری درباره سلامت خود و دیگران خواهد گرفت و در حفاظت از اثربخشی آنتی‌بیوتیک‌ها نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.

وی گفت: گنجاندن آموزش‌های مرتبط با مصرف منطقی آنتی‌بیوتیک‌ها و پیشگیری از عفونت در برنامه‌های آموزشی، می‌تواند به تقویت فرهنگ سلامت و مهار مقاومت میکروبی کمک کند.