مدیرکل آموزش و پرورش فارس از آغاز اجرای طرح «هم‌صبحانه» در مدارس سراسر استان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، زنگ صبحانه در مدارس ایجاد می‌شود تا دانش‌آموزان در فضایی بانشاط و با فرصت کافی، صبحانه خود را به هماره معلم خود صرف کنند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن کلاری در آیین استانی آغاز اجرای طرح «هم‌صبحانه» اظهار کرد: این طرح با تأکید بر حفظ سلامت دانش‌آموزان و ضرورت ایجاد شور و نشاط در محیط‌های آموزشی طراحی شده و قرار است در تمامی مدارس استان و در همه دوره‌های تحصیلی اجرا شود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اهمیت صبحانه در سلامت جسمی و آمادگی ذهنی دانش‌آموزان افزود: بخشی از دانش‌آموزان با وجود همراه داشتن صبحانه از منزل، به دلیل محدودیت زمان در ساعات تفریح، فرصت استفاده از آن را پیدا نمی‌کنند و برخی دیگر نیز به دلایل اقتصادی و قرار گرفتن در مناطق محروم، از مواد غذایی مورد نیاز برای آغاز روز برخوردار نیستند.

کلاری ادامه داد: بر همین اساس، تصمیم گرفته شد زمان مشخصی برای صرف صبحانه در کلاس درس اختصاص یابد تا دانش‌آموزان بدون نگرانی از دست دادن فرصت بازی و استراحت در زنگ تفریح، از این وعده غذایی استفاده کنند.

او با بیان اینکه زنگ صبحانه در فضای کلاس درس و نه در زنگ تفریح اجرا می‌شود، گفت: برای این منظور حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه زمان در نظر گرفته شده است و مدیران مدارس، معلمان، مراقبان سلامت و سفیران سلامت دانش‌آموزی بر اجرای صحیح این برنامه نظارت خواهند داشت و خانواده‌ها نیز در اجرای این طرح نقش و مشارکت خواهند داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با تأکید بر اینکه صبحانه تهیه‌شده در منزل و لقمه‌ای که والدین برای فرزندان خود آماده می‌کنند، همچنان بهترین گزینه برای دانش‌آموزان است، از پیش‌بینی سازوکار حمایتی برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس داد: در این راستا سامانه‌ای با عنوان «هم‌صبحانه» به نشانی اینترنتی https://hamsobhaneh.ir طراحی شده که قرار است حدود یک هفته پس از آغاز اجرای طرح رونمایی شود. مدیران مدارس پیش از این، آمار تعداد دانش‌آموزان نیازمند حمایت را در این سامانه ثبت کرده‌اند تا زمینه کمک‌رسانی خیرین با حفظ کرامت و شأن دانش‌آموزان فراهم شود.

کلاری افزود: تلاش می‌شود حمایت‌ها به شکلی انجام شود که هویت دانش‌آموزان نیازمند مشخص نشود و کمک‌های خیرین، از جمله تأمین اقلام صبحانه، از طریق مدارس و با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، بدون ایجاد احساس تبعیض یا آسیب روحی به دانش‌آموزان در اختیار آنان قرار گیرد.

او با اشاره به برنامه تأمین شیر و توزیع بسته‌های غذایی برای دانش‌آموزان مناطق محروم نیز گفت: در این مناطق، با استفاده از ظرفیت و اعتبارات دولتی، تأمین و توزیع شیر و بسته‌های غذایی خشک پیش‌بینی شده است. در سایر مناطق نیز اگر دانش‌آموزی به دلیل شرایط اقتصادی خانواده نیازمند حمایت باشد، این نیاز از طریق مشارکت خیرین و مدیریت مدرسه پوشش داده خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس تأکید کرد: هدف از اجرای طرح هم‌صبحانه، تنها تأمین یک وعده غذایی نیست، بلکه فراهم کردن فرصت برابر برای بهره‌مندی دانش‌آموزان از تغذیه مناسب، ارتقای سلامت، افزایش نشاط در کلاس درس و بهبود آمادگی آنان برای حضور مؤثر در کلاس درس است.