معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آغاز برنامه‌ریزی برای برگزاری سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم خبر داد و گفت: در نمایشگاه امسال، موضوع خانواده با نگاه قرآن و عترت مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، اظهار کرد: این نمایشگاه در جهان اسلام رویدادی کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر است که طی سال‌های گذشته با استقبال گسترده‌تر و حضور پرشورتر مردم همراه بوده است.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ با اشاره به برگزاری نمایشگاه سال گذشته در شرایط جنگی، افزود: در سال ۱۴۰۴ و هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه، جنگ آغاز شد و بخشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های اجرایی با مشکل مواجه شد و در نهایت نمایشگاه به‌صورت نیمه‌تمام باقی ماند؛ با این حال، همین تجربه موجب شد برنامه‌ریزی برای دوره جدید با جدیت و عزم بیشتری دنبال شود.

ارباب سلیمانی ادامه داد: از اردیبهشت‌ماه امسال جلسات کارشناسی در مرکز عالی قرآن و عترت آغاز شده و از صاحب‌نظران، دستگاه‌های مختلف، فعالان مردمی و افرادی که ایده و طرحی برای ارتقای نمایشگاه داشتند، دعوت شده است تا در این ماموریت فرهنگی مشارکت کنند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم صرفا متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست، تصریح کرد: این نمایشگاه متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و همه دستگاه‌ها، نهاد‌ها و مجموعه‌های مردمی باید در برگزاری هرچه بهتر آن نقش‌آفرین باشند. وجه بین‌المللی این رویداد نیز موجب می‌شود ظرفیت‌ها و دستاورد‌های قرآنی کشور بیش از سایر نمایشگاه‌های داخلی در سطح جهان معرفی شود.

وی از انتشار فراخوان دریافت ایده‌ها و دستاورد‌های قرآنی خبر داد و گفت: در این فراخوان از حوزویان، دانشگاهیان، مدیران و فعالان اجرایی کشور، نهاد‌ها و مراکز فرهنگی، مؤسسات مردمی و مجموعه‌های دانش‌بنیان دعوت شده است تا دستاورد‌ها و ایده‌های خود را که قابلیت تبدیل‌شدن به طرح‌های اجرایی و محصولات مؤثر قرآنی دارند، ارائه کنند.

ارباب سلیمانی با اشاره به رویکرد محوری نمایشگاه امسال در حوزه خانواده، اظهار کرد: خانواده کوچک‌ترین سلول جامعه و در عین حال مهم‌ترین بخش تعیین‌کننده در ساختار اجتماعی است. معتقدیم هرچه خانواده‌ها با آموزه‌های قرآن و عترت مأنوس‌تر شوند، آسیب‌های اجتماعی در آنها کاهش و زمینه موفقیت و تعالی اعضای خانواده افزایش می‌یابد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نمونه‌هایی از خانواده‌های قرآنی در کشور افزود: مادرانی در کشور داریم که هشت فرزندشان حافظ کل قرآن کریم هستند؛ خانواده‌هایی که اگرچه چندان شناخته‌شده نیستند، اما اطلاعات و ویژگی‌های آنان در بانک اطلاعاتی ما ثبت شده است. بررسی این خانواده‌ها نشان می‌دهد انس با قرآن می‌تواند در موفقیت علمی و تربیتی فرزندان نیز نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر ضرورت گسترش فرهنگ قرآنی در میان نسل جوان، گفت: بسیاری از حافظان قرآن از دانشجویان و نخبگان علمی کشور هستند و این موضوع نشان می‌دهد فعالیت‌های قرآنی و پیشرفت علمی نه‌تنها تعارضی با یکدیگر ندارند، بلکه می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

وی با اشاره به شخصیت‌هایی همچون شهید حسین سلامی و شهید محمدمهدی طهرانچی، انس با قرآن و بهره‌گیری از آموزه‌های آن را از عوامل مؤثر در جهت‌گیری‌های فکری و علمی افراد دانست و بر ضرورت افزایش دایره علاقه‌مندان به قرآن با استفاده از روش‌های جذاب، برنامه‌ریزی هدفمند و شیوه‌های متناسب با نیاز‌های جامعه تأکید کرد.

ارباب سلیمانی در ادامه با اشاره به انس امام خمینی (ره) و رهبر شهید با قرآن کریم خاطرنشان کرد: قرآن همواره در بیانات و مواضع رهبران انقلاب جایگاه ویژه‌ای داشته است. جامعه‌ای که از آموزه‌های قرآن بهره‌مند شود و از این سرچشمه الهی انرژی و انگیزه بگیرد، از توان و استحکام بیشتری برای مواجهه با چالش‌ها برخوردار خواهد بود و این انس می‌تواند به تقویت جبهه مقاومت و نزدیک‌تر شدن به اهداف کشور کمک کند.