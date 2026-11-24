به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین از تجهیز ۸۷ درصد تقاطع‌های سطح شهر به پنل‌های خورشیدی خبر داد و گفت: با توسعه زیرساخت‌های تأمین انرژی خورشیدی، پایداری عملکرد تجهیزات ترافیکی در زمان اختلال برق شهری تقویت می‌شود.

علیرضا زارعی با اشاره به اهمیت این اقدام در مدیریت بحران‌های احتمالی برق تصریح کرد: تأمین انرژی تجهیزات ترافیکی از طریق سامانه‌های خورشیدی و ذخیره‌سازی برق، نقش مؤثری در استمرار فعالیت این تجهیزات هنگام بروز اختلال در شبکه برق دارد و از بروز بی‌نظمی‌های احتمالی در تقاطع‌های شهری جلوگیری کند.

به گفته وی تکمیل پوشش سایر تقاطع‌ها نیز در چارچوب برنامه‌های سازمان دنبال خواهد شد.