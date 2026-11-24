به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول تربیت‌بدنی سپاه فتح استان گفت: در راستای همکاری و هم‌افزایی با اداره‌کل ورزش و جوانان استان، برنامه بازدید از اماکن ورزشی سپاه و آشنایی با فعالیت هیئت‌های ورزشی برگزار شد.

محمدی با اشاره به حضور در هیئت‌های ورزشی عشایری و پهلوانی زورخانه‌ای افزود: ترویج فرهنگ پهلوانی و منش جوانمردی و همچنین معرفی رشته ورزش پهلوانی از اهداف این برنامه است.

محمدی با اشاره به برنامه‌های ورزشی هفته بسیج اظهار داشت: برگزاری یادواره خانوادگی بسیج، مسابقات ورزشی میان پایگاه‌ها و نواحی مقاومت و حضور ورزشکاران و نخبگان ورزشی در تجمعات شبانه از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به مناسبت این هفته است.