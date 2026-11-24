معاون طرح‌ها در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی سازمان آب و برق خوزستان گفت: عملیات اجرایی احداث مخزن بتنی ۱۰ هزار مترمکعبی آبرسانی در شهرستان شوشتر با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراد نیک‌بخش گفت: با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان و ضرورت پایداری در تأمین آب شرب، توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و توزیع آب از اولویت‌های اصلی سازمان آب و برق خوزستان به شمار می‌رود.

وی افزود: اجرای این طرح در راستای طرح جامع آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان برای شهرستان شوشتر انجام می‌شود و با تلاش مضاعف نیرو‌های اجرایی و نظارت مستمر مشاور، روند کار با سرعت و کیفیت مطلوب پیشرفت دارد.

نیک بخش ادامه داد: این مخزن پس از بهره‌برداری، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی شبکه تأمین و توزیع آب شرب شوشتر، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات‌رسانی و پایداری تأمین آب شهری و روستایی ایفا خواهد کرد.