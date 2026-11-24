به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۳ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت ترکیبی (بخشی از نمایندگان به صورت حضوری و بخشی به صورت وبیناری) برگزار شد، با اشاره به روبوسی محمدباقر قالیباف و حمید رسایی، از نمایندگان خواست از ادامه طرح اختلافات و بیان مطالبی در این خصوص خودداری کنند.

حاجی‌بابایی در صحن علنی مجلس گفت: آقای رسایی خواهش همکاران خود را پذیرفتند و جناب آقای دکتر قالیباف نیز بزرگواری کردند و این دو بزرگوار امروز الحمدالله با یکدیگر روبوسی کردند. از همه نمایندگان درخواست می‌کنم ضمن لطفی که کردند، امروز سخنی که موجب ادامه پیدا کردن این موضوع شود، بیان نفرمایند.

نایب رئیس مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در مجلس تصریح کرد: ان‌شاءالله مجلس یکپارچه امروز بزرگ‌ترین دشمن آمریکاست و همه با هم برادریم و برادرانه در کنار یکدیگر قرار خواهیم گرفت.

پس از توضیحات نایب رئیس مجلس، نمایندگان حاضر در صحن شعار "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" سر دادند.