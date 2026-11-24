به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی مطراوی اظهار کرد: در آبان‌ماه امسال ۴۰۸ عملیات اطفای حریق و ۳۸۵ عملیات امداد و نجات توسط آتش‌نشانان اهواز انجام و در مجموع ۷۹۳ عملیات در حوزه مقابله با حوادث و خدمت‌رسانی به شهروندان ثبت شده است.

وی با اشاره به اهمیت پایش ایمنی ساختمان‌ها افزود: در این مدت ۳۱۹ ساختمان و اماکن مهم مورد پایش قرار گرفتند که ایمنی ۱۷۶ ساختمان از این تعداد تایید شد و ۱۳۷ مورد تأییدیه ایمنی دریافت نکردند. در شش مورد نیز به مالکان و مسئولان مربوطه مشاوره‌های تخصصی در زمینه رعایت ضوابط و الزامات ایمنی ارائه شده است.

مطراوی گفت: پایش ساختمان‌ها و اماکن با هدف شناسایی نواقص و مخاطرات احتمالی، بررسی وضعیت ایمنی و ارزیابی میزان رعایت استانداردهای مرتبط انجام می‌شود. تأیید ایمنی به معنای احراز شرایط و الزامات ایمنی در زمان بررسی است و عدم تأیید نیز نشان‌دهنده وجود نواقص یا مواردی است که نیازمند اصلاح و رفع ایراد از سوی مالکان و مسئولان ساختمان‌هاست. همچنین در موارد مشاوره، کارشناسان سازمان با ارائه راهنمایی‌های تخصصی، مالکان را برای بهبود وضعیت ایمنی ساختمان راهنمایی می‌کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدماتی ایمنی شهرداری اهواز بیان داشت: در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی نیز ۴۳ هزار و ۱۶۵ دانش‌آموز در مدارس و ۳ هزار و ۹۱۳ نفر از کارکنان و مخاطبان ادارات، آموزش‌های ایمنی و آتش‌نشانی را دریافت کردند که در مجموع افراد آموزش‌دیده در این دو بخش به ۴۷ هزار و ۷۸ نفر می‌رسد.

وی ادامه داد: همچنین در راستای افزایش آمادگی عملیاتی، ارتقای هماهنگی و تمرین شرایط مواجهه با حوادث احتمالی، پنج مانور عملیاتی و آموزشی در آبان‌ماه برگزار شد. در این خصوص مانور سیلو، اداره گاز و بیمارستان‌های آپادانا، رازی و آریا برای مواجهه با خطرات احتمالی برگزار شده است که در هر مانور ۱۵ آتش‌نشان حضور داشتند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدماتی ایمنی شهرداری اهواز همچنین با اشاره به توصیه‌های‌ ایمنی برای استفاده از بخاری با نزدیک شدن به فصل سرما، گفت: با توجه به آغاز فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از بخاری مورد تاکید است.

وی افزود: استفاده از بست فلزی استاندارد برای اتصال شیلنگ گاز، بررسی مستمر اتصالات و اطمینان از عدم نشت گاز، نصب دودکش مناسب و استاندارد، تأمین تهویه کافی و جریان هوای تازه در محیط و رعایت فاصله ایمن بخاری از مواد قابل اشتعال از جمله مهم‌ترین نکات ایمنی در این زمینه است.

مطراوی تصریح کرد: همچنین گاز مونوکسید کربن، گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که در اثر احتراق ناقص تولید می‌شود و استنشاق آن می‌تواند موجب مسمومیت شدید و حتی مرگ شود، از این رو اطمینان از عملکرد صحیح وسایل گرمایشی و دودکش‌ها و استفاده از هشداردهنده مونوکسید کربن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت پیشگیری، آموزش و رعایت اصول ایمنی، گفت: از شهروندان می‌خواهیم با جدی گرفتن توصیه‌های ایمنی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.