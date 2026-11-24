به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:تاکنون ۵ تَن نیز در بندرعباس و قشم بر اثر مسمومیت الکلی جان باخته‌اند.

فریده حسن‌زاده افزود: اکنون ۴۵ تَن از مسمومان در مراکز درمانی شهرستان‌های بندرعباس، قشم و میناب خدمات درمانی و مراقبتی دریافت می‌کنند.

وی گفت: بیشتر افراد بستری به علت بروز عوارض کلیوی خدمات درمانی از جمله دیالیز دریافت می‌کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: شماری از آنان نیز با عارضه تاری دید مواجه شده‌اند.

حسن زاده گفت: تشخیص وجود مواد سمی در نوشیدنی‌ها با تغییر رنگ، بو، طعم یا ظاهر امکان‌پذیر نیست و هیچ یک از این ویژگی‌ها نمی‌تواند مبنایی برای اطمینان از بی‌خطر بودن آنها باشد.

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وی با هشدار به خانواده‌ها خواستار افزایش آگاهی و توجه جدی به پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی شد و تأکید کرد: خانواده‌ها باید نسبت به خطرات و پیامد‌های جبران‌ناپذیر این مواد حساس باشند و در صورت مشاهده علائم مشکوک در اطرافیان، موضوع را جدی بگیرند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان توصیه کرد در صورت احتمال مصرف متانول یا هر ماده مشکوک و بروز علائمی مانند تهوع، استفراغ، سردرد، اختلال بینایی و کاهش سطح هوشیاری، باید بدون اتلاف وقت با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته و برای دریافت خدمات درمانی فوری اقدام شود؛ زیرا تأخیر در مراجعه می‌تواند خطر عوارض شدید و مرگ را افزایش دهد.