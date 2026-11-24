به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، بسته اخبار کوتاه ۳ آذر ۱۴۰۵ شامل سه خبر کوتاه است.

بسیج اقشار، محورهم افزایی ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات مردم

جانشین ستاد اقشار متخصصین بسیج سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه ۵۵ مدیر دستگاه‌های اجرایی به همراه جمعی از مسئولان ارشد استانی در محله کسبخ رشت گرد هم آمدند تا با بررسی شرایط محله، مسائل و مطالبات ساکنان را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنند، گفت: بسیج اقشار، محور هم افزایی ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات مردم گیلان است.

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اجرای طرح محله محوری در مساجد رودسر

فرماندار رودسر گفت: این طرح باهدف شناسایی و رفع مشکلات اهالی هر محله در ۴۰ مسجد در ۴۰ محله این شهرستان در حال اجراست.

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مادر شهید والامقام پرویز فدائی نژاد به فرزند شهیدش پیوست

حاجیه خانوم زهرا سعیدی، مادر شهید والامقام پرویز فدائی نژاد دار فانی را وداع گفت، پیکر این مادر شهید در بقعه آقا سید ابراهیم روستای شهرستان سنگر در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد. شهید فدائی نژاد سال ۶۶ در منطقه زبیدات به شهادت رسید.