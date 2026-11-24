شرکت دانش‌بنیان «هوشمندسازان سبز رامین» از شرکت‌های زیرمجموعه مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، مجری یک طرح بین‌المللی در حوزه حفاظت از تالاب‌ها و توسعه کشاورزی پایدار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، شرکت دانش‌بنیان «هوشمندسازان سبز رامین» از شرکت‌های زیرمجموعه مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، برنده مناقصه و مجری یک طرح بین‌المللی در حوزه حفاظت از تالاب‌ها و توسعه کشاورزی پایدار شد.

این طرح با عنوان «توسعه مدل حفاظت از اکوسیستم‌های تالابی و گسترش مشارکت جوامع محلی در حفاظت از تالاب شادگان با به‌کارگیری فعالیت‌های کشاورزی پایدار» تعریف شده و روستای دودانگه بزرگ شهرستان بهبهان را در کانون اجرا قرار داده است.

این طرح در چارچوب برنامه حفاظت از تالاب‌های ایران و با حمایت برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) اجرا می‌شود و اعتبار آن از منابع بین‌المللی تأمین خواهد شد.