به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد جواد عسکری گفت: در راستای کاهش ناترازی انرژی، در شهرستان داراب ساخت ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

او در بازدید از اجرای نیروگاه خورشیدی در شهرستان داراب با بیان اینکه این نیروگاه‌ها قرار است توسط بخش خصوصی و دولتی ساخته شود افزود: در حال حاضر حدود ۱۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرستان داراب اجرا شده است و در ادامه هم چندین نیروگاه خورشیدی دیگر در دست اجرا است.

نماینده مردم شهرستان‌های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: این نیروگاه‌های خورشیدی تا پایان امسال در داراب به بهره برداری می‌رسد.