به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری افزود: این وضعیت سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین تا اواسط روز پنجشنبه وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی نیز در سواحل و مناطق و جاده‌های مواصلاتی جنوبی تا بخش‌های مرکزی و غربی و تا حدودی شمالی استان پیش بینی می‌شود.

به گفته سبزه زاری، تا روز پنجشنبه تغییرات دما محسوس نخواهد بود و سپس تا روز شنبه شاهد کاهش ۳ تا ۴ درجه‌ای خواهیم بود.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۱.۶ و ایذه با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.