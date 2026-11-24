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مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده جوی پایداری تا پایان هفته در استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری افزود: این وضعیت سبب افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و بزرگ استان خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین تا اواسط روز پنجشنبه وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی نیز در سواحل و مناطق و جادههای مواصلاتی جنوبی تا بخشهای مرکزی و غربی و تا حدودی شمالی استان پیش بینی میشود.
به گفته سبزه زاری، تا روز پنجشنبه تغییرات دما محسوس نخواهد بود و سپس تا روز شنبه شاهد کاهش ۳ تا ۴ درجهای خواهیم بود.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۱.۶ و ایذه با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.