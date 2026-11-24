مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از تدوین گزارش تکالیف قانونی دستگاه‌ها و ارائه آن به مجمع نمایندگان حداکثر ظرف دو هفته خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر ضرورت ساماندهی مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه، ارتقای نظام مدیریت پسماند را از اولویت‌های مهم زیست‌محیطی استان دانست و بر استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت بخش خصوصی برای کاهش پیامد‌های زیست‌محیطی این مجموعه تأکید کرد.

حسن عباس‌نژاد در نشست بررسی چالش‌های مدیریت پسماند استان تهران و ساماندهی مجتمع آرادکوه با حضور اعضای مجمع نمایندگان استان، گفت: مدیریت پسماند در کلان‌شهر تهران و سایر مناطق استان به رویکردی علمی، یکپارچه و مبتنی بر فناوری‌های نوین نیاز دارد.

وی افزود: ساماندهی آرادکوه باید با هدف کاهش آثار و پیامد‌های زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت فرآیند‌های پردازش و دفع پسماند دنبال شود.

عباس‌نژاد با اشاره به بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند و چالش‌های زیست‌محیطی آن در این نشست، اظهار کرد: دستیابی به شرایط مطلوب در این حوزه مستلزم هماهنگی دستگاه‌های مسئول، اجرای دقیق تکالیف قانونی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و سرمایه‌گذاری هدفمند است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین بهره‌گیری از توان بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان را از راهکار‌های ارتقای مدیریت پسماند دانست و گفت: توسعه فناوری‌های نوین در زمینه کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدأ، پردازش، بازیافت و دفع اصولی می‌تواند در کاهش مخاطرات زیست‌محیطی مؤثر باشد.

وی درباره مصوبات این نشست نیز گفت: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان تهران موظف شده است وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی مرتبط را بر اساس قانون مدیریت پسماند‌ها احصا و تبیین کند و گزارش جامعی در این زمینه حداکثر ظرف دو هفته به مجمع نمایندگان استان ارائه دهد.

عباس‌نژاد ادامه داد: شهرداری تهران نیز موظف شده است مستندات و گزارش اقدامات انجام‌شده برای بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت پسماند را به مجمع نمایندگان ارائه کند.

وی تأکید کرد: ساماندهی مجتمع آرادکوه و ارتقای نظام مدیریت پسماند استان تهران به پیگیری مستمر، تعامل دستگاه‌های اجرایی و پایبندی به مسئولیت‌های قانونی نیاز دارد.