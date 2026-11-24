به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت الاسلاماسماعیل زاده، مدیر حوزه علمیه استان مازندران در این اجلاسیه با اشاره به محور‌های اصلی این نشست گفت: مهم‌ترین بخش این اجلاسیه که تا عصر امروز ادامه خواهد داشت، بازتعریف هویت رسالتی حوزه‌های علمیه است که در این عرصه مباحث فرهنگی، اجتماعی و آموزشی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

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وی با اشاره به مباحث مطرح شده در بخش فرهنگی و اجتماعی در راستای رسالت اجتماعی حوزه افزود: از مهم‌ترین این مباحث، بررسی مسائل کلان فرهنگی و اجتماعی استان و نقش حوزه علمیه در کاهش آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی است.

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مدیر حوزه علمیه مازندران همچنین از برگزاری جلسات متعددی در زمینه تضعیف بنیان خانواده و استحاله هویتی خبر داد و تصریح کرد: برنامه‌هایی که حوزه علمیه در این زمینه دارد، به زودی در سطح استان اجرا خواهد شد.