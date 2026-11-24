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چهارمین اجلاسیه سراسری مدیران مدارس علمیه استان مازندران امروز در سالن اجتماعات حوزه علمیه شهرستان تنکابن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت الاسلاماسماعیل زاده، مدیر حوزه علمیه استان مازندران در این اجلاسیه با اشاره به محورهای اصلی این نشست گفت: مهمترین بخش این اجلاسیه که تا عصر امروز ادامه خواهد داشت، بازتعریف هویت رسالتی حوزههای علمیه است که در این عرصه مباحث فرهنگی، اجتماعی و آموزشی مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در بخش فرهنگی و اجتماعی در راستای رسالت اجتماعی حوزه افزود: از مهمترین این مباحث، بررسی مسائل کلان فرهنگی و اجتماعی استان و نقش حوزه علمیه در کاهش آسیبها و چالشهای اجتماعی است.
مدیر حوزه علمیه مازندران همچنین از برگزاری جلسات متعددی در زمینه تضعیف بنیان خانواده و استحاله هویتی خبر داد و تصریح کرد: برنامههایی که حوزه علمیه در این زمینه دارد، به زودی در سطح استان اجرا خواهد شد.