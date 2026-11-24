گمرک، از ابلاغ تسهیلات جدید گمرکی به گمرکات کشور خبر داد و اعلام کرد: امکان ترخیص ۹۰ درصدی برای بخش غیردولتی برای واردات کالا‌های تولیدی، مواد اولیه بخش تولید و قطعات تولیدی تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما طبق اعلام گمرک، اجازه ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی داده شد. همچنین اجازه ترخیص ۹۰ درصدی برای بخش غیردولتی برای واردات کالاهای تولیدی، مواد اولیه بخش تولید و قطعات تولیدی که دارای ثبت سفارش هستند اما موفق به اخذ کد بانکی ساتا نشدند؛ فراهم شده است.

بنابراین گزارش ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای سریع‌الفساد بخش غیر دولتی (بخش خصوصی) و امکان ترخیص ۹۰ درصدی سایر کالاها وارداتی از سوی بخش خصوصی که فهرست آن پیش از این از طرف وزارتخانه‌ها به گمرک اعلام شده از دیگر تسهیلات جدید گمرکی به شمار می‌رود.

این گزارش می‌افزاید؛ ترخیص دارو، تجهیزات پزشکی، ملزومات دارویی و مواد اولیه بخش دارو با تعهد مسئولیت وزیر بهداشت و معاونین وی با حداقل استاد قابل ترخیص است و سقف تعهد نیز ۴ ماهه خواهد بود.

همچنین ورود موقت کالاهای ثبت سفارش‌شده در برخی موارد با اخذ تعهد ذی‌حسابی کارفرما به مدت یک سال بلامانع است. معاف شدن کالاهای وارده به گمرکات از تقدم ثبت سفارش بر بارنامه حمل از دیگر تسهیلات ارائه شده برای واردات کالا است.

این گزارش می‌افزاید؛ چنانچه صاحب کالا متقاضی ترخیص کالاهای ضروری بدون ارائه کد ساتا باشد، می‌تواند از محل ارز بدون منشاء (سپرده خود و دیگران) با درج تعهد در سامانه جامع امور گمرکی مبنی بر عدم مطالبه ارز از بانک مرکزی پس از ترخیص کالا و ارائه تعهد کتبی به گمرک نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کند.

همچنین ترانزیت کالاهای وارده از مبادی ورودی کشور به انبارهای اختصاصی تحت کلید گمرک بدون ثبت سفارش و بدون تایید بانک مرکزی با ثبت آماری امکان‌پذیر است.

بر اساس تسهیلات جدید، گمرک ایران در راستای تسهیل در ترخیص کالاهای وارداتی نسبت به پذیرش اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) برای تضمین بابت حقوق ورودی کالاها اقدام می‌کند. همچنین پذیرش چک صیادی برای فعالانی که امکان تودیع ضمانت بانکی ندارند، صرفاً برای انتقال کالا (ترانزیت داخلی) از مبادی ورودی به انبارهای اختصاصی تحت کلید گمرک بلامانع است.