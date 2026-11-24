

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، علی ادبی فیروزجایی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی گفت: اراضی مورد اختلاف موقوفه آیت‌الله مرشدی در روستای تکیش شهرستان تنکابن، براساس مستندات منابع طبیعی جزو اراضی ملی است و ادعای وقفی بودن آن تاکنون به اثبات نرسیده است.

اوبا اشاره به رویکرد محوری دستگاه قضایی در صیانت از بیت‌المال افزود: سیاست قوه قضاییه و دادگستری تنکابن در راستای حفاظت از اراضی ملی، انفال و پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی مشابه گذشته است و دادگستری قاطعانه با این‌گونه موارد برخورد خواهد کرد.



رئیس دادگستری تنکابن در خصوص پرونده موقوفه آیت‌الله مرشدی گفت: اراضی مذکور طبق مدارک و مستندات ارائه‌شده از سوی اداره منابع طبیعی در روستای تکیش، کلاً جزو اراضی ملی است و ادعای موقوف بودن آن تاکنون در هیچ‌کجا به اثبات نرسیده است و دستگاه قضا با این موارد نیز قاطعانه برخورد می‌کند.

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رئیس دادگستری تنکابن در ادامه با اشاره به دستاورد‌های حوزه صلح و سازش گفت: در سال جدید، دو مورد از پرونده‌های قصاص نفس در زندان تنکابن با تلاش‌های صورت‌گرفته به صلح و سازش ختم شد.

علی ادبی فیروزجایی افزود: در یکی از این پرونده‌ها اولیای دم با دریافت بخشی از دیه رضایت دادند و در پرونده دیگر نیز بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی اعلام رضایت کردند.

وی با قدردانی از نقش‌آفرینی ریش‌سفیدان جامعه افزود: توسعه فرهنگ سازش و رسیدگی به پرونده‌ها از طریق شورا‌های حل اختلاف، یاران صلح و نهاد داوری از برنامه‌های مهم و راهبردی قوه قضاییه است.

رئیس دادگستری تنکابن با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی یادآور شد: با توجه به افزایش پرونده‌ها در مراجع قضایی، بسیاری از پرونده‌های ساده و غیرپیچیده نیازی به تشریفات طولانی قانونی ندارند و بهتر است در نهاد‌های غیرشبه‌قضایی و مردمی رسیدگی شوند.