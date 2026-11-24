به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مسئول بسیج فضای مجازی استان در خصوص برگزاری کارگاه‌های آموزشی جان فدایان گفت: یکی از نقشه‌های شوم دشمن صهیونی و آمریکایی علیه ملت غیور ایران اسلامی جنگ شناختی با استفاده از ابزار رسانه و فضای مجازی است.

رضایی افزود: برای مقابله مؤثر با توطئه‌های دشمنان در فضای مجازی، سازمان بسیج فضای مجازی استان اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی سایبری ویژه جان فدایان ایران کرده است.

به گفته وی در اولین کارگاه آموزشی که در مرکز استان به مناسبت هفته بسیج امروز آغاز شده تعداد ۱۰۰ نفر از جان فدایان حضور داشتند که در آینده در سایر شهرستان‌های استان از این کارگاه‌ها برپا می‌شود.