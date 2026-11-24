به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مرحله ۱۶۳ شرکت‌کننده در ۲۶ رشته مهارتی با هم رقابت کردند.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران یاسوج، با اشاره به حضور دانشجویان و هنرجویان هنرستانی در این دوره از رقابت‌ها گفت: برگزیدگان این مرحله پس از کسب حدنصاب لازم، به مرحله استانی راه پیدا خواهند کرد.

زینب باقری افزود: برای افراد راه‌یافته به مرحله استانی، دوره‌های آموزشی و مهارتی برگزار می‌شود تا با ارتقای سطح دانش و مهارت تخصصی خود، آمادگی لازم را برای حضور در رقابت‌های استانی و مراحل بعدی المپیاد کسب کنند.

باقری با اشاره به اهمیت برگزاری این رقابت‌ها در شناسایی و پرورش استعداد‌های مهارتی گفت: این المپیاد فرصتی برای سنجش توانمندی جوانان، ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی و آماده‌سازی نیرو‌های ماهر برای ورود به بازار کار است.