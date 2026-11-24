رئیس مرکز نوآوری و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه الزهرا (س) گفت: در راستای برنامه‌های وزارت علوم به مناسبت هفته پژوهش، بازدید دانش‌آموزان ازدانشگاه الزهرا (س) با هدف آشنایی دانش‌آموزان و اقشار مختلف جامعه با ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمدصادق عابدی‌نژاد، رئیس مرکز نوآوری و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه الزهرا (س)، با اشاره به برگزاری برنامه «در‌های باز دانشگاه» هم‌زمان با هفته پژوهش گفت: در راستای برنامه‌های وزارت علوم به مناسبت هفته پژوهش، این برنامه با هدف آشنایی دانش‌آموزان و اقشار مختلف جامعه با ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.

وی افزود: در قالب این برنامه، امروز میزبان ۹۰ دانش‌آموز مدرسه ندای فاطمه از شهرری هستیم و فردا نیز حدود ۵۰ دانش‌آموز از مدرسه سمپاد از دانشگاه الزهرا (س) بازدید خواهند کرد.

عابدی‌نژاد با بیان اینکه هدف اصلی این بازدید‌ها آشنایی نزدیک دانش‌آموزان با فضای دانشگاهی و رشته‌های تحصیلی است، گفت: دانش‌آموزان در این بازدید با دانشکده‌ها، رشته‌های مختلف، محیط‌های آزمایشگاهی و ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی دانشگاه الزهرا (س) آشنا می‌شوند و از نزدیک می‌توانند توانمندی‌های این دانشگاه را مشاهده کنند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این برنامه آن است که دانش‌آموزان به‌جای آشنایی صرفاً نظری با رشته‌های دانشگاهی، با واقعیت‌های هر رشته از نزدیک مواجه می‌شوند. ممکن است دانش‌آموزی پیش از این شناخت یا علاقه‌ای به یک حوزه نداشته باشد، اما با حضور در محیط دانشگاه، مشاهده امکانات و آشنایی با فعالیت‌های آن رشته، علاقه‌مندی جدیدی در او شکل بگیرد.

رئیس مرکز نوآوری و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه الزهرا (س) با تأکید بر نقش این بازدید‌ها در انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی گفت: آشنایی دانش‌آموزان با فضای واقعی دانشگاه و رشته‌های مختلف به آنها کمک می‌کند تا با شناخت بهتر استعداد‌ها و علاقه‌مندی‌های خود برای آینده تحصیلی‌شان تصمیم بگیرند. این شناخت می‌تواند از انتخاب‌های نادرست، تغییر مسیر‌های تحصیلی و حتی ترک رشته در سال‌های آینده جلوگیری کند و موجب شود دانش‌آموزان از همین دوران مدرسه هدفمندتر درس بخوانند.

عابدی‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه الزهرا (س) تصریح کرد: دانش‌آموزان در این بازدید علاوه بر آشنایی با دانشکده‌ها و رشته‌های تحصیلی، با توانمندی‌های علمی دانشگاه، اعضای هیئت علمی، فعالیت‌های بین‌المللی و جایگاه علمی و فرهنگی آن نیز آشنا می‌شوند. همچنین ویژگی دانشگاه الزهرا (س) به‌عنوان یک دانشگاه جامع ویژه بانوان، می‌تواند برای دانش‌آموزان تجربه‌ای جذاب و انگیزه‌بخش باشد.

وی در پایان گفت: دانشگاه صرفاً متعلق به دانشجویان و ذی‌نفعان درونی خود نیست، بلکه باید با لایه‌های مختلف جامعه ارتباط داشته باشد و ظرفیت‌ها و دستاورد‌های خود را به جامعه معرفی کند. طرح «در‌های باز دانشگاه» نیز با همین رویکرد و با هدف تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و فراهم کردن زمینه آشنایی نسل نوجوان با فرصت‌های علمی و تحصیلی طراحی شده است.