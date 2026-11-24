رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی اهواز گفت: ضروری است دولت و مجلس علاوه بر ظرفیت اوراق مشارکت، اعتبارات نقدی و کمک‌های بلاعوض ویژه‌ای برای تکمیل قطار شهری اهواز در نظر بگیرند.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید دغاغله در حاشیه بازدید از طرح قطار شهری اهواز با تشریح ناکافی بودن تخصیص اوراق مشارکت به این طرح بیان کرد: بخش قابل توجهی از تعهدات بازپرداخت اوراق بر عهده شهرداری است و با توجه به شرایط تورمی و هزینه‌های مالی، این موضوع فشار مضاعفی بر منابع مدیریت شهری وارد می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف طرح قطار شهری اهواز اظهار کرد: از سال ۱۳۸۱ اجرای این طرح آغاز شد و با وجود گذشت بیش از ۲ دهه، شهروندان اهوازی همچنان از نعمت قطار شهری محروم هستند که این موضوع نشان دهنده لزوم تصمیم‌گیری در سطح ملی برای به سرانجام رسیدن این طرح مهم است.

دغاغله افزود: یکی از موانع آغاز دوباره طرح طولانی شدن زمان صدور مجوز ترک تشریفات برای اجرای آن است و اگر مجموعه حاکمیتی استان به‌ویژه استانداری خوزستان، دولت و نمایندگان مجلس با نگاه ویژه به این طرح ورود کنند، می‌توان به تسریع روند اجرایی آن امیدوار بود.

عضو شورای شهر اسلامی کلانشهر اهواز خاطرنشان کرد: اگرچه برای طرح قطار شهری اهواز در کشور ظرفیت‌هایی از محل اوراق مشارکت پیش‌بینی شده، اما تخصیص منابع به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند و تا زمانی که پیمانکار مشخص نباشد و قرارداد اجرایی منعقد نشود، امکان جذب موثر این اعتبارات وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: مدیریت شهری اهواز برای تسریع در اجرای طرح، مذاکرات و پیگیری‌هایی را با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) به‌عنوان پیمانکار اصلی انجام داده اما تکمیل این روند به صدور مجوز ترک تشریفات وابسته است.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر اهواز در ادامه این بازدید اظهار کرد: بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، با تامین ۱۵ همت اعتبار، فاز نخست خط یک قطار شهری اهواز قابلیت تکمیل و افتتاح خواهد داشت و بخش‌هایی از آن نیز به مراحل پایانی عملیات اجرایی و نازک‌کاری رسیده است.

خط یک قطار شهری اهواز به طول ۲۳ کیلومتر از محدوده زرگان در شمال‌شرق این شهر آغاز شده و پس از عبور از ۲۳ ایستگاه، به ایستگاه شهید بقایی ختم می‌شود.

قرارداد متروی اهواز از سال ۸۵ بین شرکت “کیسون” به عنوان اجرا کننده و شرکت “نورینکو” چین به عنوان تامین کننده تجهیزات با شهرداری کلانشهر اهواز منعقد شد، این طرح به طول ۲۳ کیلومتر از نیروگاه زرگان در شمال شرقی اهواز آغاز و تا بیمارستان بقایی امتداد یافته و ۲۴ ایستگاه در طول مسیر احداث می‌شود و تاکنون حدود ۲۸ درصد پیشرفت دارد.

این طرح به دلیل مشکلات مالی و اختلافات بین کارفرما و پیمانکار، از حدود سال ۹۶ در عمل تعطیل شد و سرانجام در سال ۹۹ شهرداری از پیمانکار خلع ید کرد، اما پیمانکار حکم را نپذیرفت و کار به طرح دعوی در محاکم قضایی کشیده شد تا اینکه خرداد ۱۴۰۲، رای بدوی دادگاه مبنی بر خلع ید پیمانکار تایید شد.

تاکنون یازده ایستگاه مسیر خط یک متروی شهری اهواز انجام شده همچنین عملیات معماری چهار ایستگاه نیز انجام شده است.

بیشترین پیشرفت طرح قطار شهری اهواز در فاز یک (از فرودگاه تا مصلا)، به میزان ۵۳ درصد است، فاز ۲ این طرح حدود ۲۷ درصد و فازهای دیگر نیز حدود ۹ درصد و هفت درصد پیشرفت فیزیکی دارند.