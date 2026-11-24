مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بافق از بهره‌برداری طرح آبرسانی به ۶۲۳ واحد مسکونی سایت ۳۸ هکتاری نهضت ملی مسکن بافق با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،کاظم زعیمی‌زاده گفت: طرح اجرای زیرساخت‌های آبرسانی به سایت ۳۸ هکتاری نهضت ملی مسکن جاده باقرآباد بافق با هدف آب‌رسانی به ۶۲۳ واحد مسکونی این سایت اجرا و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این طرح شامل اجرای ۲ هزار و ۵۰۰ متر خط انتقال، ۶ هزار و ۴۰۰ متر شبکه توزیع آب، احداث ۳۰ باب حوضچه و نصب ۴۰ دستگاه شیرآلات است که با تکمیل عملیات اجرایی، زیرساخت مورد نیاز برای آبرسانی به واحد‌های این سایت فراهم شده است.

زعیمی‌زاده با اشاره به هزینه اجرای این طرح اظهار کرد: برای اجرای طرح آبرسانی به سایت نهضت ملی مسکن بافق، بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد هزینه شده است.