رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: در تمامی بحران‌ها، از آغاز انقلاب و دوران جنگ تحمیلی تا توطئه‌های نوین علیه حاکمیت، بسیج همواره به عنوان یکی از ستون‌های اصلی و ضامن استقامت نظام عمل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر سعید حبیبا در نشست مسئولان بسیج دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ، به تبیین نقش استراتژیک بسیج و ضرورت ارتقای جایگاه علمی و تخصصی بسیجیان تأکید کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با تبریک هفته بسیج، این نهاد را نامی مبارک خواند و تأکید کرد که تدبیر امام خمینی (ره) در ایجاد استراتژی بسیج، از ارکان اصلی بقای انقلاب اسلامی در طول چهل و هفت سال گذشته بوده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان با مشاهدات خود در نشست‌های علمی خود در روسیه، از نگاه تحسین‌آمیز جامعه جهانی نسبت به پایداری و شجاعت ملت ایران سخن گفت و افزود: در نشست‌های بین‌المللی، بسیاری از کشور‌ها از روحیه مقاومت و توانایی نیرو‌های مسلح و مردم ما در مقابله با تهدیدات بزرگ برخاسته، ابراز شگفتی و قدردانی می‌کنند. این شجاعت و وحدتی که در میان مردم و به‌ویژه در میان بسیجیان وجود دارد، مایه افتخار جهانی است.

حبیبا همچنین با اشاره به بررسی استراتژی جنگ نامتقارن گفت: برنامه‌ دشمن، هدف قرار دادن فرماندهان و ایجاد اغتشاش در دانشگاه‌ها از طریق ابزار‌های نوین بود، اما به لطف تدبیر الهی و حضور هوشمندانه مردم و نیرو‌های مسلح در میادین، تمامی این توطه‌ها با شکست مواجه شد.

وی افزود: ویژگی ضد اجنبی بودن و عدم پذیرش تصمیم‌گیری خارجی، از ویژگی‌های برجسته و ماندگار ملت ایران است.

معاون وزیر علوم وزیر علوم با اشاره به چالش‌های اقتصادی و سختی‌های پیش روی ملت، ضمن امیدواری به گشایش روز‌های روشن، بر پاداش الهی برای این پایداری تأکید کرد و گفت: ما به این باور هستیم که پس از هر سختی، آسانی خواهد آمد و خداوند پاداش این همدلی و مقامت را به ملت عزیز باز خواهد گرداند.

حبیبا با خطاب قرار دادن مسئولان بسیج، بر مسئولیت سنگین این عنوان تأکید کرد و افزود : بسیجی بودن تنها یک عنوان نیست، بلکه یک مسئولیت است. ما باید در تمامی عرصه‌ها، به‌ویژه در دانشگاه‌ها و سازمان‌ها، تراز اول، نمونه و متخصص باشیم. ما باید با برخورداری از تراز علمی بالا، نشان دهیم که بسیجی بودن، مایه ارتقای کیفیت کار و تمایز در عملکرد است. هدف ما این است که این امانت را با افتخار حفظ کرده و به سلامت به نسل‌های آینده تحویل دهیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان در نشست مسئولان بسیج دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به تبیین نقش استراتژیک بسیج و ضرورت ارتقای جایگاه علمی و تخصصی بسیجیان تأکید کرد.

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و به همت پایگاه مقاومت بسیج سازمان امور دانشجویان ، نشست فرماندهان مرکز مقاومت بسیج کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری _ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مسئولین هیئت اندیشه ورز بسیج وزارتخانه‌ها و ادارات با حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و فرمانده مرکز مقاومت بسیج کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و سید رحیم ابوالوفایی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارکنان سازمان امور دانشجویان برگزار شد.