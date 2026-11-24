به مناسبت هفته بسیج نمایشگاه اسوه بسیج باحضور رده‌ها و پایگاه‌های برتر بسیج در محل تالار وحدت ارومیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون پشتیبانی ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه با اعلام این خبر گفت: در این نمایشگاه ۳۶ پایگاه بسیج از ۱۷ پایگاه بسیج برادر و ۱۷ پایگاه بسیج خواهر دستاورد‌های بسیجیان را به نمایش گذاشته‌اند.

سرهنگ پاسدار اسلام نام آور قره باغ افزود: این نمایشگاه از سوم تا ششم آذرماه صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و بعد از ظهر‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ آماده بازدید علاقه مندان می‌باشد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار نقی نجمی جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی به عنوان سخنرانی آیین افتتاح این نمایشگاه با اشاره به این که بسیج در تمام عرصه‌هایی که حضور داشته همواره پیروز میدان بوده است گفت: از دوران دفاع مقدس تا عرصه‌های اجتماعی، درمانی و نظامی بسیج سربلند بوده و این نشان دهنده اخلاص بسیجیان سرافراز است.