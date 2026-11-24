همایش تجلیل از مادران و همسران شهدا با محوریت سیره حضرت‌ام‌البنین (س) و با حضور خانواده‌های شهدا در مسجد ابوذر شهر ساوه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته بسیج هفته‌ فرهنگی شهرستان ساوه، همایش تجلیل از مادران و همسران شهدا با محوریت سیره حضرت‌ام‌البنین (س)، با حضور خانواده‌های شهدا و جمعی از مسئولان در مسجد ابوذر ساوه برگزار شد.

مادران شهدا با تربیت فرزندانی مؤمن و مسئولیت‌پذیر و همسران شهدا با همراهی و پشتیبانی از آنان، با الگویی برگرفته از ایمان، وفاداری و صبر حضرت‌ام‌البنین (س)، سهمی ماندگار در حماسه ایثار و شهادت داشته‌اند.

در این همایش بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان، حفظ همبستگی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب تأکید شد و در پایان، از مادران و همسران شهدا تجلیل به عمل آمد.