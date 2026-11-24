به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ بر اساس اعلام سازمان بهزیستی کشور، در راستای عملیاتی شدن طرح ملی برگزاری نمایشگاه‌های مشاغل خانگی با عنوان «هزار میدان، هزار بازار» و به‌منظور حمایت از کسب‌وکار‌های خانگی، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی در استان قم اجرایی شد. لذا این طرح از خردادماه سال جاری با هم‌افزایی و معاضدت شهرداری و شورای اسلامی شهر، اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های متعدد از محصولات تولیدی و توانمندی گروه‌های هدف بهزیستی در میادین، اجتماعات شبانه و بوستان‌های این شهر برگزار شده است.

این اقدام با هدف حمایت از معیشت خانواده‌های تحت پوشش انجام شده و دیده شدن محصولات خانگی و ایجاد بازار فروش پایدار، مهم‌ترین هدف اجرای طرح «هزار میدان، هزار بازار» عنوان شده است. بر اساس این گزارش، این بازارچه‌ها و نمایشگاه‌ها تا پایان اسفندماه به‌عنوان ویترینی برای عرضه مستقیم محصولات مشاغل خانگی مددجویان بهزیستی فعالیت خواهند کرد. همچنین بازارچه محصولات و توانمندی مددجویان تا پایان هفته جاری در آستانه امامزاده موسی مبرقع و تجمعات شبانه میدان ارتش برپا است.