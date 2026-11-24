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نمایشگاههای «هزار میدان، هزار بازار» با هدف حمایت از معیشت خانوادههای تحت پوشش، محصولات تولیدی مشاغل خانگی را مستقیماً در میادین و اجتماعات شبانه شهر عرضه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ بر اساس اعلام سازمان بهزیستی کشور، در راستای عملیاتی شدن طرح ملی برگزاری نمایشگاههای مشاغل خانگی با عنوان «هزار میدان، هزار بازار» و بهمنظور حمایت از کسبوکارهای خانگی، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی در استان قم اجرایی شد. لذا این طرح از خردادماه سال جاری با همافزایی و معاضدت شهرداری و شورای اسلامی شهر، اقدام به برگزاری نمایشگاههای متعدد از محصولات تولیدی و توانمندی گروههای هدف بهزیستی در میادین، اجتماعات شبانه و بوستانهای این شهر برگزار شده است.
این اقدام با هدف حمایت از معیشت خانوادههای تحت پوشش انجام شده و دیده شدن محصولات خانگی و ایجاد بازار فروش پایدار، مهمترین هدف اجرای طرح «هزار میدان، هزار بازار» عنوان شده است. بر اساس این گزارش، این بازارچهها و نمایشگاهها تا پایان اسفندماه بهعنوان ویترینی برای عرضه مستقیم محصولات مشاغل خانگی مددجویان بهزیستی فعالیت خواهند کرد. همچنین بازارچه محصولات و توانمندی مددجویان تا پایان هفته جاری در آستانه امامزاده موسی مبرقع و تجمعات شبانه میدان ارتش برپا است.