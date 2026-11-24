

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های بین‌المللی جام ورونین روسیه از چهارشنبه (۴ آذر) آغاز می‌شود و ۱۲ ژیمناست ایران در دو بخش هنری بانوان و مردان و در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان به مصاف رقبای خود می‌روند.

در بخش هنری بانوان، یسنا امیری و کارین کمانگر در رده سنی جوانان و پارمین روحبخش و هنگامه هادیانی در رده سنی بزرگسالان ترکیب تیم اعزامی ایران را تشکیل می‌دهند. محبوبه محمدخانی به عنوان مربی و مرجان همتی‌نژاد به عنوان سرپرست، این تیم را همراهی خواهند کرد.

در بخش مردان نیز ایران با دو تیم جوانان و بزرگسالان در این مسابقات شرکت می‌کند. در رده جوانان، ارشیا پورغلام، پارسا رضاپور، راهین حسین‌پناهی و ابوالفضل تقی‌زاده نمایندگان ایران هستند و جلال اجلالی و محمد اصغری مسئولیت هدایت فنی این تیم را بر عهده دارند.

همچنین هومن جعفری، امیرعباس مجاهد، امیرمحمد رحمانی و امیرمحمد قربانی در ترکیب تیم منتخب بزرگسالان مردان حضور دارند. مبین ابراهیمی و مسعود جودی به عنوان مربی و سیروان شیخ احمدی به عنوان سرپرست، این تیم را همراهی می‌کنند.

حضور چهار تیم ایران در این رقابت‌ها، فرصت مناسبی برای محک توانایی ژیمناست‌ها در سطح بین‌المللی، کسب تجربه رقابتی و ارزیابی شرایط فنی ورزشکاران در مسیر آماده‌سازی برای رویداد‌های پیش رو خواهد بود.