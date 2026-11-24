سازمان حفاظت محیط زیست کشور با برگزاری نشست تخصصی «حکمرانی قضایی، حقوق عامه و مدیریت پسماند»، به بررسی چالش‌های ساختاری، حقوقی و اجرایی در حوزه مدیریت پسماند پرداخت.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط،زیست خبرگزاری صداوسیما، این نشست با هدف بررسی «ترک فعل» مسئولان در مدیریت پسماند و تقویت نظارت قضایی بر حقوق عمومی محیط زیست، با حضور نمایندگان دستگاه‌های قضایی، وزارت کشور، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

در این نشست تخصصی، مدیران کل این سازمان و رؤسای دادگستری استان‌ها به ویژه استان‌های شمال کشور به صورت وبیناری در کنار نمایندگانی از وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به واکاوی چالش‌های موجود در مدیریت پسماند پرداختند و دیدگاه‌های خود را درباره چالش‌های منطقه‌ای مدیریت پسماند و ضرورت برخورد با تخلفات محیط زیستی مطرح کردند.

دومین برنامه این نشست با محوریت علمی و آموزشی ۸ و ۹ آذر برگزار خواهد شد.