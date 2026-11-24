وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر ضرورت بازگرداندن جایگاه آموزش در نظام آموزش عالی کشور گفت: در آیین‌نامه جدید ارتقای اعضای هیئت علمی، آموزش به‌عنوان یک مسیر مستقل برای ارتقا در نظر گرفته شده است تا استادان صرفاً بر اساس دستاورد‌های پژوهشی ارزیابی نشوند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین سیمایی در چهارمین آیین تجلیل از سرآمدان آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه تربیت مدرس، آموزش را مهم‌ترین رسالت و مأموریت دانشگاه دانست و افزود: در سیاست‌گذاری آموزش عالی طی دو تا سه دهه گذشته، توجه به پژوهش، انتشار مقاله و تألیف کتاب افزایش یافت، اما این تمرکز موجب شد آموزش به مسئله‌ای ثانویه تبدیل شود.

وی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی اظهار کرد: پیش از این، ارزیابی و ارتقای استادان بیشتر بر اساس دستاورد‌های پژوهشی انجام می‌شد، اما در آیین‌نامه جدید، آموزش به مسیری مستقل برای ارتقا تبدیل شده است تا استادانی که در تربیت دانشجویان سرآمد هستند، صرفاً به دلیل تعداد کمتر مقالات از امکان ارتقا محروم نشوند.

سیمایی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین میراث یک استاد، شاگردانی هستند که تربیت می‌کند، گفت: کتاب، مقاله، اختراع و نوآوری از یادگار‌های استادان است، اما در سنت ایرانی و اسلامی، شاگردپروری میراثی ارزشمندتر به شمار می‌رود.

وزیر علوم در ادامه، رابطه استاد و دانشجو را فراتر از انتقال مطالب علمی و ارائه درس دانست و افزود: پلتفرم‌های آموزشی می‌توانند محتوای درسی را ارائه کنند، اما نمی‌توانند جایگزین رابطه انسانی و تعاملی استاد و دانشجو شوند.

وی با بیان اینکه استاد باید نسبت به وضعیت و دغدغه‌های دانشجویان حساس باشد، تصریح کرد: استادان علاوه بر آموزش تخصصی، باید با دانشجویان ارتباطی انسانی و حمایتی برقرار کنند و در حد توان، در ترسیم آینده و تقویت امید آنان نقش داشته باشند.

سیمایی در پایان با تأکید بر اینکه آموزش قلب تپنده دانشگاه است، خاطرنشان کرد: اگر آموزش نباشد، پژوهشی هم شکل نخواهد گرفت و بدون پژوهش نیز فناوری شکل نمی‌گیرد؛ از این رو باید جایگاه استادان موفق در حوزه آموزش را بیش از گذشته به رسمیت شناخت.