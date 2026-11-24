به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی امروز در جمع خبرنگاران در مراسم آغاز حفاری مکانیزه طرح خط ۹ متروی تهران، گفت: این خط به طول ۵۳ کیلومتر و با ۳۸ ایستگاه، از جمله ۱۰ ایستگاه تبادلی، بزرگ‌ترین خط متروی تهران خواهد بود و نقش مهمی در افزایش دسترسی شهروندان به شبکه حمل‌ونقل ریلی پایتخت خواهد داشت.

وی افزود: امروز عملیات اجرایی بزرگ‌ترین خط متروی تهران از دو نقطه و در قالب دو قطعه ۱۰ کیلومتری آغاز می‌شود. پس از پایان حفاری قطعه نخست، دستگاه حفار مکانیزه پس از بازآماده‌سازی، عملیات حفاری در ادامه مسیر را دنبال خواهد کرد. همچنین ورود دومین دستگاه حفار مکانیزه برای این خط در دستور کار قرار دارد.

زاکانی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در زمینه توسعه شبکه متروی پایتخت افزود: در دوره کنونی مدیریت شهری، قرارداد احداث ۲۰۵ کیلومتر خطوط مترو منعقد شده که ۵۳ کیلومتر آن مربوط به خط ۹ است. همچنین بزرگ‌ترین دپوی متروی تهران به‌صورت مشترک به خطوط ۹ و ۱۱ اختصاص خواهد داشت.

افزایش کارایی شبکه متروی تهران با احداث خط ۹

شهردار تهران درباره ویژگی‌های خط ۹ مترو گفت: این خط به‌صورت نعل‌اسبی طراحی شده و با اتصال خطوط شمالی ـ جنوبی و سایر خطوط مترو به یکدیگر، دسترسی شهروندان به شبکه حمل‌ونقل ریلی را تسهیل خواهد کرد. وجود ۱۰ ایستگاه تبادلی در این خط نیز موجب افزایش کارایی سایر خطوط و بهبود شرایط جابه‌جایی مسافران خواهد شد.

زاکانی با بیان اینکه مدت قرارداد احداث خط ۹ مترو هفت سال است، تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه در چند مرحله متوالی انجام خواهد شد. با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای تأمین و به‌کارگیری دستگاه‌های حفار مکانیزه (TBM)، پیش‌بینی می‌کنیم در سال آینده شاهد فعالیت تعداد بی‌سابقه‌ای از این دستگاه‌ها در تهران باشیم.

انعقاد پنج قرارداد برای توسعه خطوط متروی پایتخت

وی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در توسعه شبکه متروی تهران بیان کرد: موفق شدیم در قالب پنج قرارداد، زمینه عملیاتی شدن پروژه‌های توسعه خطوط مترو را فراهم کنیم. عملیات اجرایی خط ۹ نیز توسط شرکت سابیر بین‌الملل انجام می‌شود که سابقه فعالیت در پروژه‌های مترو را دارد.

شهردار تهران درباره هزینه توسعه شبکه متروی پایتخت اظهار کرد: برآورد ارزی مجموع پروژه‌های توسعه متروی تهران قریب به ۱۱ میلیارد دلار است و احداث هر کیلومتر مترو، با توجه به اقتضائات پروژه، بین ۵۰ تا ۵۵ میلیون دلار هزینه دارد.

تأمین مالی خطوط جدید مترو با مشارکت بانک‌ها

زاکانی در تشریح شیوه تأمین مالی پروژه‌های جدید متروی تهران گفت: برای توسعه خطوط ۸، ۹ و ۱۱ و همچنین ۱۱ کیلومتر از خط ۴ مترو، مدل قراردادی جدیدی طراحی شده است که در آن یک طرف ایرانی، یک طرف چینی و یک بانک پشتیبان حضور دارند و شهرداری تهران نیز متعهد به پشتیبانی از اجرای پروژه است.

وی ادامه داد: در این مدل، به ازای هر پنج درصد پیشرفت پروژه، تأمین مالی از طریق سازوکار‌های غیرنقدی و با پشتیبانی بانک انجام می‌شود و شهرداری نیز نسبت به تسویه تعهدات خود با بانک اقدام می‌کند.

شهردار تهران با بیان اینکه برای هر یک از پروژه‌های جدید مترو یک بانک پشتیبان در نظر گرفته شده است، افزود: بانک تجارت پشتیبانی مالی پروژه خط ۹ و بانک ملت پشتیبانی مالی پروژه خط ۸ متروی تهران را بر عهده دارند. بانک شهر نیز در تأمین مالی پروژه‌های مدیریت شهری مشارکت دارد.

زاکانی همچنین ارزش مجموع قرارداد‌های پنج‌گانه توسعه متروی تهران را معادل حدود ۱۰ درصد نقدینگی کشور عنوان کرد.

کاهش بدهی‌های بانکی شهرداری تهران

وی با اشاره به وضعیت تعامل شهرداری تهران با نظام بانکی کشور اظهار کرد: در آغاز دوره کنونی مدیریت شهری، شهرداری تهران یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی بود، اما امروز بخش عمده این بدهی‌ها تسویه شده و تنها حدود پنج درصد از ارزش آن باقی مانده است. شهرداری تهران اکنون به شریکی قابل اعتماد برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

زاکانی ضمن قدردانی از حمایت‌های بانک تجارت در اجرای پروژه خط ۹ مترو افزود: همکاری شهرداری تهران با این بانک محدود به توسعه مترو نیست و در حوزه‌های مختلف، از جمله مسائل معیشتی، همکاری‌های مشترکی در حال انجام است.

تداوم توسعه زیرساخت‌های شهری در شرایط جنگی

شهردار تهران در پاسخ به پرسشی درباره مشارکت دولت در تأمین مالی پروژه خط ۹ مترو گفت: مجوز ماده ۲۳ این خط ابلاغ شده و دولت نیز تعهدات خود را دارد، اما در شرایط کنونی جنگ، انتظار ما این است که هر مجموعه‌ای با تکیه بر ظرفیت‌های خود برای پیشبرد امور تلاش کند.