آغاز عملیات حفاری مکانیزه خط ۹ متروی پایتخت
شهردار تهران در مراسم آغاز حفاری مکانیزه طرح خط ۹ متروی تهران، اعلام کرد: امروز عملیات اجرایی بزرگترین خط متروی پایتخت از دو نقطه و در قالب دو قطعه ۱۰ کیلومتری آغاز میشود
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
علیرضا زاکانی امروز در جمع خبرنگاران در مراسم آغاز حفاری مکانیزه طرح خط ۹ متروی تهران، گفت: این خط به طول ۵۳ کیلومتر و با ۳۸ ایستگاه، از جمله ۱۰ ایستگاه تبادلی، بزرگترین خط متروی تهران خواهد بود و نقش مهمی در افزایش دسترسی شهروندان به شبکه حملونقل ریلی پایتخت خواهد داشت.
وی افزود: امروز عملیات اجرایی بزرگترین خط متروی تهران از دو نقطه و در قالب دو قطعه ۱۰ کیلومتری آغاز میشود. پس از پایان حفاری قطعه نخست، دستگاه حفار مکانیزه پس از بازآمادهسازی، عملیات حفاری در ادامه مسیر را دنبال خواهد کرد. همچنین ورود دومین دستگاه حفار مکانیزه برای این خط در دستور کار قرار دارد.
زاکانی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در زمینه توسعه شبکه متروی پایتخت افزود: در دوره کنونی مدیریت شهری، قرارداد احداث ۲۰۵ کیلومتر خطوط مترو منعقد شده که ۵۳ کیلومتر آن مربوط به خط ۹ است. همچنین بزرگترین دپوی متروی تهران بهصورت مشترک به خطوط ۹ و ۱۱ اختصاص خواهد داشت.
افزایش کارایی شبکه متروی تهران با احداث خط ۹
شهردار تهران درباره ویژگیهای خط ۹ مترو گفت: این خط بهصورت نعلاسبی طراحی شده و با اتصال خطوط شمالی ـ جنوبی و سایر خطوط مترو به یکدیگر، دسترسی شهروندان به شبکه حملونقل ریلی را تسهیل خواهد کرد. وجود ۱۰ ایستگاه تبادلی در این خط نیز موجب افزایش کارایی سایر خطوط و بهبود شرایط جابهجایی مسافران خواهد شد.
زاکانی با بیان اینکه مدت قرارداد احداث خط ۹ مترو هفت سال است، تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه در چند مرحله متوالی انجام خواهد شد. با توجه به برنامهریزیهای صورتگرفته برای تأمین و بهکارگیری دستگاههای حفار مکانیزه (TBM)، پیشبینی میکنیم در سال آینده شاهد فعالیت تعداد بیسابقهای از این دستگاهها در تهران باشیم.
انعقاد پنج قرارداد برای توسعه خطوط متروی پایتخت
وی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) در توسعه شبکه متروی تهران بیان کرد: موفق شدیم در قالب پنج قرارداد، زمینه عملیاتی شدن پروژههای توسعه خطوط مترو را فراهم کنیم. عملیات اجرایی خط ۹ نیز توسط شرکت سابیر بینالملل انجام میشود که سابقه فعالیت در پروژههای مترو را دارد.
شهردار تهران درباره هزینه توسعه شبکه متروی پایتخت اظهار کرد: برآورد ارزی مجموع پروژههای توسعه متروی تهران قریب به ۱۱ میلیارد دلار است و احداث هر کیلومتر مترو، با توجه به اقتضائات پروژه، بین ۵۰ تا ۵۵ میلیون دلار هزینه دارد.
تأمین مالی خطوط جدید مترو با مشارکت بانکها
زاکانی در تشریح شیوه تأمین مالی پروژههای جدید متروی تهران گفت: برای توسعه خطوط ۸، ۹ و ۱۱ و همچنین ۱۱ کیلومتر از خط ۴ مترو، مدل قراردادی جدیدی طراحی شده است که در آن یک طرف ایرانی، یک طرف چینی و یک بانک پشتیبان حضور دارند و شهرداری تهران نیز متعهد به پشتیبانی از اجرای پروژه است.
وی ادامه داد: در این مدل، به ازای هر پنج درصد پیشرفت پروژه، تأمین مالی از طریق سازوکارهای غیرنقدی و با پشتیبانی بانک انجام میشود و شهرداری نیز نسبت به تسویه تعهدات خود با بانک اقدام میکند.
شهردار تهران با بیان اینکه برای هر یک از پروژههای جدید مترو یک بانک پشتیبان در نظر گرفته شده است، افزود: بانک تجارت پشتیبانی مالی پروژه خط ۹ و بانک ملت پشتیبانی مالی پروژه خط ۸ متروی تهران را بر عهده دارند. بانک شهر نیز در تأمین مالی پروژههای مدیریت شهری مشارکت دارد.
زاکانی همچنین ارزش مجموع قراردادهای پنجگانه توسعه متروی تهران را معادل حدود ۱۰ درصد نقدینگی کشور عنوان کرد.
کاهش بدهیهای بانکی شهرداری تهران
وی با اشاره به وضعیت تعامل شهرداری تهران با نظام بانکی کشور اظهار کرد: در آغاز دوره کنونی مدیریت شهری، شهرداری تهران یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی بود، اما امروز بخش عمده این بدهیها تسویه شده و تنها حدود پنج درصد از ارزش آن باقی مانده است. شهرداری تهران اکنون به شریکی قابل اعتماد برای بانکها و سرمایهگذاران تبدیل شده است.
زاکانی ضمن قدردانی از حمایتهای بانک تجارت در اجرای پروژه خط ۹ مترو افزود: همکاری شهرداری تهران با این بانک محدود به توسعه مترو نیست و در حوزههای مختلف، از جمله مسائل معیشتی، همکاریهای مشترکی در حال انجام است.
تداوم توسعه زیرساختهای شهری در شرایط جنگی
شهردار تهران در پاسخ به پرسشی درباره مشارکت دولت در تأمین مالی پروژه خط ۹ مترو گفت: مجوز ماده ۲۳ این خط ابلاغ شده و دولت نیز تعهدات خود را دارد، اما در شرایط کنونی جنگ، انتظار ما این است که هر مجموعهای با تکیه بر ظرفیتهای خود برای پیشبرد امور تلاش کند.
زاکانی در پایان با اشاره به اهمیت آغاز پروژههای بزرگ عمرانی در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: آغاز چنین پروژهای حامل این پیام است که فشارهای دشمن علیه ایران اسلامی نمیتواند مانع تلاش کارگران، مهندسان و مجموعههای پشتیبان برای پیشبرد امور کشور شود. امیدواریم با تلاش تمامی دستاندرکاران این پروژه، شهروندان تهرانی هرچه زودتر از مزایای احداث این خط بهرهمند شوند.
خط ۹ مترو تهران؛ طولانیترین خط متروی پایتخت در مسیر احداث
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه نیز از آغاز عملیات حفاری خط ۹ مترو از دو جبهه دولتآباد و چیتگر خبر داد و اعلام کرد: این خط با طول ۵۳ کیلومتر، بهعنوان طولانیترین خط متروی تهران، نقش مهمی در تکمیل رینگ پیرامونی پایتخت خواهد داشت.
رضا محمدنژاد با اشاره به آغاز عملیات اجرایی خط ۹ مترو تهران گفت: حفاری این خط از دو جبهه عملیاتی آغاز میشود؛ قطعه نخست از کارگاه دولتآباد و قطعه پنجم از محدوده چیتگر در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به برنامه اجرای فاز نخست این پروژه افزود: در فاز اول، حدود ۱۰ کیلومتر تونل با استفاده از دستگاه حفار مکانیزه (TBM) احداث خواهد شد و این بخش شامل ساخت هفت ایستگاه است.
محمدنژاد با تأکید بر اهمیت راهبردی خط ۹ در توسعه شبکه حملونقل ریلی پایتخت اظهار کرد: یکی از اهداف مهم احداث این خط، شکلگیری رینگ پیرامونی شهر تهران و تکمیل ارتباطات شبکه مترو در مناطق مختلف شهر است.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران همچنین درباره آخرین وضعیت حفاری خطوط جدید مترو گفت: خط ۱۰ مترو نیز تاکنون سه کیلومتر حفاری داشته است.
وی با اشاره به برنامه توسعه ناوگان حفاری مکانیزه تصریح کرد: در حال حاضر دو دستگاه حفار مکانیزه در اختیار داریم و پیشبینی میشود سه دستگاه دیگر تا پایان سال وارد چرخه عملیات شوند. همچنین برنامهریزی برای فعالیت پنج دستگاه حفار در سال آینده انجام شده است.
محمدنژاد در ادامه از برنامه توسعه خطوط موجود مترو خبر داد و گفت: حدود پنج کیلومتر از توسعه جنوبی خط ۶ مترو، شامل دو ایستگاه، طی دو ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین با اشاره به پروژه پایانه آزادگان خاطرنشان کرد: پایانه بزرگ آزادگان نیز طبق برنامهریزیها در اوایل سال آینده افتتاح خواهد شد.
بر اساس این برنامهها، همزمان با پیشبرد پروژههای خطوط جدید مترو، توسعه خطوط موجود و تکمیل زیرساختهای پشتیبان شبکه ریلی تهران نیز در دستور کار قرار دارد. احداث ۳۸ ایستگاه در مسیر ۵۳ کیلومتری خط ۹ مترو
معاون حملونقل و ترافیک شهردار تهران نیز گفت: این خط به طول ۵۳ کیلومتر و با ۳۸ ایستگاه، در پنج فاز اجرایی تعریف شده است و پیشبینی میکنیم طی پنج سال آینده عملیات اجرایی دو فاز آن به پایان برسد.
محسن هرمزی در جمع با خبرنگاران با اشاره به مشخصات فنی و اجرایی این خط اظهار کرد: خط ۹ مترو تهران به طول ۵۳ کیلومتر و با ۳۸ ایستگاه طراحی شده است که از این تعداد، ۱۰ ایستگاه بهصورت تبادلی پیشبینی شدهاند.
وی با بیان اینکه این خط در پنج فاز اجرایی تعریف شده است، افزود: فاز نخست خط ۹ مترو از محل دولتآباد تا تقاطع بزرگراه بسیج و محلاتی امتداد پیدا میکند. فاز دوم نیز از دولتآباد به سمت تغییرآباد و دپو در نظر گرفته شده است.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار تهران ادامه داد: فاز سوم این خط از تقاطع بزرگراه محلاتی و بسیج تا بزرگراه شهید حقانی خواهد بود. فاز چهارم از بزرگراه شهید حقانی تا میدان صنعت امتداد مییابد و فاز پنجم نیز از میدان صنعت تا دهکده المپیک و در نهایت از دهکده المپیک تا محدوده چیتگر ادامه پیدا میکند.
هرمزی با اشاره به بخشهایی از خط ۹ که عملیات اجرایی آن آغاز شده است، گفت: امروز عملیات اجرایی بخش شمالغربی خط، از چیتگر تا دهکده المپیک و همچنین بخش دولتآباد تا تقاطع بزرگراه محلاتی و بسیج را آغاز میکنیم. مجموع این بخشها حدود ۱۰ کیلومتر است.
وی با بیان اینکه برنامهریزی برای اجرای دو فاز از این خط طی پنج سال آینده انجام شده است، تصریح کرد: برنامه زمانبندی در نظر گرفتهشده برای کل خط حدود هفت سال است و امیدواریم بتوانیم مطابق برنامه پیش برویم.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار تهران همچنین درباره تجهیزات مورد نیاز برای حفاری خط ۹ مترو اظهار کرد: در حال حاضر هماهنگیهای لازم برای تأمین و اضافه شدن دستگاه دوم حفاری مکانیزه تونل (TBM) در حال انجام است و امیدواریم سال آینده این دستگاه را نیز وارد پروژه کنیم.
وی افزود: با اضافه شدن دستگاه دوم، عملاً عملیات حفاری خط با دو دستگاه انجام خواهد شد که میتواند در پیشبرد عملیات اجرایی و تحقق برنامه زمانبندی پروژه مؤثر باشد.
هرمزی با تأکید بر اهمیت خط ۹ مترو در توسعه شبکه حملونقل عمومی پایتخت گفت: این خط یکی از مهمترین خطوط مترویی است که در غرب آسیا در حال اجراست و از نظر طول مسیر نیز طولانیترین خطی محسوب میشود که تاکنون در این مجموعه در دست اجرا قرار گرفته است.
وی با اشاره به تأثیر بهرهبرداری از این خط بر شبکه متروی تهران خاطرنشان کرد: امیدواریم با افتتاح و بهرهبرداری از ایستگاههای پیشبینیشده در این مسیر، شاهد افزایش ضریب مسافر و ارتقای پایداری شبکه متروی تهران باشیم. برآورد ما این است که این خط بتواند حداقل ۳۰ درصد در پایداری شبکه مترو و افزایش ظرفیت جابهجایی مسافر تأثیرگذار باشد.خط ۹ مترو مصوبه شورای عالی ترافیک را دارد
معاون حملونقل و ترافیک شهردار تهران در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه قانونی اجرای خط ۹ مترو و اینکه این پروژه بر اساس مصوبه شورای شهر یا طرح جامع حملونقل در حال اجراست، توضیح داد: تمامی خطوط متروی تهران مصوبه شماره ۱۹۰ شورای عالی ترافیک شهرهای کشور را دارند.
هرمزی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره ضرورت تصویب طرح جامع در شورای اسلامی شهر تهران گفت: در این زمینه بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا مصوبات مربوط به طرح جامع باید در شورای شهر نیز به تصویب برسد یا خیر؛ اما قانونگذار پیشبینی کرده است که برای طرحهای جامع نیازی به تصویب مجدد در شورا وجود ندارد.
وی ادامه داد: با این حال، تمام خطوط و اقداماتی که در شهرداری تهران انجام میشود، باید به تأیید و نظر شورای اسلامی شهر تهران برسد و خط ۹ مترو نیز از همین قاعده پیروی میکند.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار تهران با تأکید بر نقش شورای شهر در تأمین منابع و نظارت بر اجرای پروژههای مترو گفت: اساساً تبصرهها و بودجههایی که برای این پروژهها در نظر گرفته میشود، بر اساس تأییدات و نظرات شورای اسلامی شهر تهران انجام میگیرد.
هرمزی در پایان خاطرنشان کرد: چهار خط مترویی که در سالهای گذشته عملیات اجرایی آنها در شبکه متروی تهران آغاز شده، در سال ۱۴۰۰ مصوبات شورای عالی ترافیک شهرهای کشور را دریافت کردهاند و خط ۹ نیز در چارچوب همین مصوبات و فرآیندهای قانونی در حال اجراست.