معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: استفاده بی رویه و غیراصولی آنتی بیوتیک‌ها موجب می‌شود اثر درمانی آنها بر درمان بسیاری از بیماری‌های عفونی از دست برود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر داود سلمان پور،اظهار داشت: آنتی بیوتیک ها دسته ای از داروها هستند که برای از بین بردن عوامل ایجادکننده بسیاری از بیماری های عفونی به صورت گسترده در سراسر دنیا استفاده می شوند.

وی افزود: آنچه نگران کننده است بی اثر شدن آنتی بیوتیک ها در درمان برخی از بیماری های عفونی می باشد.در واقع میکروب یاد می گیرد که چگونه خود را تغییر دهد تا اثر آنتی بیوتیک را خنثی کند و در امان بماند.

دکتر سلمان پور تأکید کرد: در تجویز و مصرف آنتی بیوتیک در مقادیر بالا نتیجه ای حاصل نمی شود و عفونت پایدار می ماند در نتیجه عفونت سخت درمان می شود و هزینه درمان بالا می رود.

وی بیان داشت: باید این باور غلط که برای هر گلو درد، دندان درد و یا سرماخوردگی معمولی از آنتی بیوتیک های خوارکی و تزریقی استفاده شود را فراموش کرد و اگر پزشک معالج تشخیص داد که بیماری ویروسی است و نیاز به آنتی بیوتیک ندارد پزشک را تحت فشار تجویز آن قرار ندهیم.

وی در خاتمه یادآور شد: شهروندان باید با عوارض مصرف بی رویه و خودسرانه آنتی بیوتیک ها و عوارض مقاومت میکروبی را که امروزه به عنوان یک تهدید جهانی محسوب می شود به خوبی آشنا شوند.