مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای خوزستان گفت:محله‌محوری با محوریت مساجد و شناسایی ظرفیت‌های هر محله، می‌تواند راهکاری مؤثر برای توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، توانمندسازی مهارتی جوانان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه اشتغال و کارآفرینی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملایی هزاروندی با تأکید بر جایگاه مساجد در تحقق اهداف این طرح تصریح کرد: مسجد باید محور حکمرانی محلی و خدمت‌رسانی به مردم باشد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی آن، زمینه ارائه خدمات مهارتی و توانمندسازی جوانان فراهم شود.

وی ادامه داد: طرح محله‌محوری با رویکرد مهارتی، مسجد‌محوری و خدمت‌رسانی به جوانان استمرار یابد و با همراهی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، پیوند میان مساجد، محلات و مهارت بیش از پیش تقویت شود.



