رئیس‌جمهور در جریان سفر استانی به خراسان رضوی، با حضور در جوار مزار مطهر رهبر شهید و معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، به مقام شامخ ایشان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،رئیس‌جمهور پزشکیان، در بدو ورود به استان خراسان رضوی و آغاز برنامه‌های سفر استانی، با حضور در محل مزار قائد شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی، ضمن قرائت فاتحه، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی داشت و به مقام والای ایشان ادای احترام کرد.

دکتر پزشکیان همچنین با حضور بر مزار شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره آن شهید را گرامی داشت.

همچنین رییس جمهور در ادامه بر سر مزار آیت الله وحید خراسانی در حرم مطهر امام رضا(ع) حضور یافت