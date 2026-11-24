به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حببب عفری مفرد درجلسه بررسی وضعیت طرح ساماندهی گلزار شهدای شادگان، با اشاره به مشکلات و موانع موجود در روند اجرای پروژه ساماندهی گلزار شهدای شهرستان، اظهار کرد: وضعیت فعلی اجرای این طرح به هیچ عنوان در شأن و جایگاه والای شهدا و خانواده‌های معظم آنان نیست و انتظار می‌رود با پیگیری جدی، رفع موانع اجرایی و تسریع در روند تکمیل پروژه ساماندهی گلزار شهدای شهرستان هرچه سریعتر تعیین تکلیف و به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه ساماندهی گلزار شهدا حداقل حق شهدا و خانواده‌های آن‌ها بر گردن ما است، افزود: این امر علاوه بر ارج نهادن به مقام شامخ شهدا جلوه‌هایی از فرهنگ تعالی ایثار، شهادت و گذشت را به نمایش می‌گذارد.

عفری مفرد با بیان اینکه رسیدگی به مزار مطهر شهدا تنها یک اقدام عمرانی نیست، اضافه کرد: حفظ و مرمت گلزار شهدا، نشانه احترام به فرهنگ ایثار و شهادت و قدردانی از جان‌فشانی کسانی است که امنیت و آرامش امروز جامعه را مدیون آنان هستیم.

سرپرست فرمانداری شادگان در پایان گفت: باید در راستای اهداف شهدا و راه و منش آن بزرگ‌مردان تمام تلاش خود را بکنیم و مرمت و بهسازی گلزارهای شهدا از اولویت‌های سازمان‌های مربوطه باشد.

در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت طرح ساماندهی گلزار شهدای شادگان اقدامات انجام‌ شده و مشکلات و موانع پیش‌ روی اجرای آن ارائه و ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفت.