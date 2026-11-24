مدیر مهندسی خط و ابنیه شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از تکمیل طرح احداث سالن رنگ، نصب لیفتینگ جک‌ها و طراحی و ساخت دستگاه تراورسر (جابجایی مکانیزه واگن) در پایانه مهرشهر خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه، ظرفیت سالانه اورهال واگن‌های خط پنج از۶ به ۵۰ دستگاه افزایش یافته است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما علی‌اصغر انصاری افزود: پروژه احداث عرشه فولادی در پایانه مهرشهر با هدف توسعه فضای تعمیرگاهی و افزایش ظرفیت تعمیرات ناوگان خط ۵، از خردادماه سال ۱۴۰۴ آغاز شد و هم اکنون به مراحل پایانی رسیده است.

وی با اشاره به مشخصات اجرایی اینطرح افزود: در مجموع حدود ۴۷۰ مترمربع عرشه فولادی شامل عرشه‌های کامل و نیم‌سکوها، در ارتفاع پنج متری از کف تعمیرگاه احداث شده است. ایجاد این فضای جدید، امکان استفاده بهتر از ظرفیت تعمیرگاهی و افزایش توان انجام تعمیرات و رفع ایرادات لوکوموتیو‌ها را فراهم کرده است.

انصاری با بیان اینکه ظرفیت سالانه اورهال واگن خط ۵ با تکمیل این پروژه از ۶ به ۵۰ دستگاه رسیده است، گفت: این افزایش حدودا ۸ برابری ظرفیت، امکان برنامه‌ریزی و انجام تعمیرات اساسی تعداد بیشتری از واگن‌ها را در طول سال فراهم می‌کند.

مدیر مهندسی خط و ابنیه شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه خاطرنشان کرد: ارتقای ایمنی محیط کار و بهبود شرایط فعالیت نیرو‌های فنی را از دیگر نتایج اجرای این پروژه است.