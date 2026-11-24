نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از سوم تا هفتم آذرماه با اجرای نمایش‌های منتخب، برگزاری کارناوال و برنامه‌های متنوع هنری میزبان علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از عصر سه‌شنبه سوم آذرماه با برگزاری آیین افتتاحیه و کارناوال آغاز می‌شود و در کنار آن چندین گروه نمایشی نیز آثار خود را اجرا می‌کنند.

در روز نخست، نمایش‌هایی از جمله «ژیانوه»، «پیشیا»، «آرزوی پوچ» و «وضعیت آبی قرمزه» و «سه‌تن یک رهایی» در برنامه اجرا قرار دارند.

چهارشنبه و پنجشنبه اجرای آثار منتخب

چهارشنبه چهارم آذرماه، دومین روز جشنواره به اجرای نمایش‌هایی همچون «بوکسور»، «نوروز صیاد»، «نیمکت»، «گردن‌گیر»، «محدوده روانی»، «زندگی با طعم محبت»، «کتابخانه جادویی» و «شادی» اختصاص دارد.

پنجشنبه پنجم آذرماه نیز گروه‌های نمایشی با آثاری از جمله «نوروز صیاد»، «نیمکت»، «ساعت صفر»، «اجتماع پنگوئن‌ها»، «زندگی با طعم محبت»، «کتابخانه جادویی»، «کوهستان» و «مبارک» در بخش‌های مختلف جشنواره به اجرای برنامه می‌پردازند.

جمعه ششم آذر ماه ادامه رقابت گروه‌های نمایشی

در چهارمین روز جشنواره، جمعه ششم آذرماه، نمایش‌هایی همچون «مبارک»، «تاقانه»، «سه‌لمه»، «آوایوکا و کانت»، «سایلنت»، «محدوده روانی»، «روسیاه»، «ابیات پراکنده» و «مسافر خانه» در جدول اجراها قرار گرفته‌اند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، اجراهای نمایشی در روزهای جشنواره در نوبت‌های مختلف صبح و عصر و در ساعت‌های ۱۰:۴۵، ۱۱:۳۰، ۱۴:۴۵، ۱۵:۳۰، ۱۶:۱۵، ۱۷، ۱۷:۴۵ و ۱۸:۳۰ برگزار می‌شوند.

شنبه هفتم آذر برگزاری آیین اختتامیه

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان شنبه هفتم آذرماه با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان می‌دهد. این مراسم ساعت ۱۰ صبح در سالن شهید قاسم سلیمانی (نشاط) برگزار خواهد شد.

این جشنواره در بخش‌های آزاد، آیینی و سنتی، کودک و نوجوان، ملل، برگزیدگان جشنواره‌ها، نیشتمان و دگرگونه‌های اجرایی برگزار می‌شود و گروه‌هایی از شهرهای مختلف کشور در آن حضور دارند.