وزیر نیرو با هدف توسعه همکاری‌های راهبردی اقتصادی و انرژی، دیدار با مقامات ارشد تجاری و مالی چین، حضور و سخنرانی در اجلاس وزیران انرژی و بازدید از واحد‌های پیشرفته تولیدی، عازم چین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی، در رأس هیئتی عالیرتبه و به منظور تقویت دیپلماسی انرژی و گسترش مراودات صنعتی و مالی بین دو کشور، وارد چین شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی شده، دیدار و گفت‌و‌گو با وزیر بازرگانی چین و همچنین رئیس صندوق بیمه اعتبار صادراتی چین (سایناشور / Sinosure) به منظور تسهیل و تأمین مالی پروژه‌های کلان زیرساختی و انرژی، از محور‌های اصلی رایزنی‌های مقام ارشد وزارت نیرو در این سفر خواهد بود.

حضور و ایراد سخنرانی در اجلاس وزیران انرژی و برگزاری ملاقات‌های دوجانبه با سایر مقامات و وزرای ارشد حاضر در این رویداد بین‌المللی، از دیگر برنامه‌های فشرده وزیر نیرو در جریان این سفر به شمار می‌رود.

همچنین بازدید از کارخانجات و مجتمع‌های صنعتی پیشرفته تولید سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی (ESS) در شهرهایی، چون گوانجو و شانگهای، جهت بررسی آخرین فناوری‌های روز دنیا در حوزه مدیریت شبکه و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، در دستور کار وزیر نیرو و هیئت همراه قرار دارد.

گفتنی است این سفر فشرده و راهبردی تا ششم آذرماه ۱۴۰۵ (مصادف با ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶) ادامه خواهد داشت.