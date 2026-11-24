

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ساری از ساخت دیوار‌های حائل و بند‌های تثبیت در منطقه زرین‌آباد ساری با مشارکت سازمان بسیج سازندگی استان و در چارچوب قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی (ع) خبر داد و گفت: در قالب این طرح، عملیات احداث ۷ دیوار حائل به طول مجموع ۱۶۶ متر و با حجم یک‌هزار و ۸۰ مترمکعب و همچنین ۸ بند تثبیت به طول مجموع ۵۲ متر و با حجم ۱۸۷ مترمکعب پیش‌بینی و اجرا می‌شود.

علی باقری جامخانه با بیان اینکه این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های آبخیزداری، تثبیت عرصه‌های طبیعی و کنترل فرسایش خاک در دستور کار قرار گرفته است، افزود: مجموع حجم عملیات اجرایی این طرح یک‌هزار و ۲۶۷ مترمکعب است که با اجرای آن، زمینه لازم برای کنترل جریان روان‌آب‌ها، کاهش فرسایش بستر و کناره‌های آبراهه‌ها، مهار رسوبات و افزایش پایداری عرصه‌های طبیعی منطقه فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به نقش سازه‌های مکانیکی آبخیزداری در مدیریت حوزه‌های آبخیز ادامه داد: احداث دیوار‌های حائل و بند‌های تثبیت، ضمن کاهش قدرت تخریبی جریان آب و کنترل جابه‌جایی رسوبات، نقش مؤثری در حفاظت از اراضی و زیرساخت‌های مجاور، تثبیت مسیر آبراهه‌ها و کاهش خسارات ناشی از سیلاب ایفا می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران همچنین همکاری و مشارکت سازمان بسیج سازندگی را در اجرای طرح‌های حفاظت از منابع طبیعی حائز اهمیت دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه‌های جهادی و اجرایی در کنار توان کارشناسی منابع طبیعی، زمینه‌ساز تسریع در اجرای طرح های آبخیزداری و تحقق اهداف محرومیت‌زدایی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان خواهد بود.