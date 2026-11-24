رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد تربیتی و اخلاقی در کنار تخصص علمی استادان، پیشنهاد کرد موضوع آماده‌سازی دانشجویان دکتری برای ایفای نقش معلمی و استادی در دانشگاه‌ها، در برنامه‌های آموزشی این دوره گنجانده شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی در چهارمین آیین تجلیل از سرآمدان آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، با اشاره به نقش استادان در شکوفایی استعداد‌های دانشجویان گفت: انسان‌ها و نسل‌های جوان، ظرفیت‌ها و استعداد‌های ارزشمندی دارند و این معلمان و استادان هستند که زمینه بروز و شکوفایی این توانمندی‌ها را فراهم می‌کنند.

وی افزود: تربیت دانشجو نباید صرفاً به انتقال دانش و مهارت محدود شود، بلکه پرورش ارزش‌های اخلاقی، انسانی و دینی، دوست داشتن وطن و فداکاری برای کشور نیز باید در فرایند آموزش مورد توجه قرار گیرد.

رستمی با اشاره به اینکه ویژگی‌های استادان اثرگذار در حافظه و تجربه دانشجویان، تنها به دانش و تخصص علمی آنها محدود نمی‌شود، تصریح کرد: باید این ابعاد از معلمی در جریان عمومی استادی دانشگاه‌ها تقویت شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در همین زمینه پیشنهاد کرد در فرایند جذب و تربیت استاد، به‌ویژه در دوره‌های دکتری، مهارت‌ها و شایستگی‌های معلمی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دانشجویان دکتری از ظرفیت‌های اصلی تأمین اعضای هیئت علمی آینده دانشگاه‌ها هستند، گفت: لازم است در کنار آموزش‌های تخصصی و پژوهشی، برنامه‌هایی برای آماده‌سازی این دانشجویان جهت ایفای نقش معلمی و اثرگذاری تربیتی در دانشگاه‌ها پیش‌بینی شود.

رستمی همچنین با اشاره به شهادت استادان، دانشمندان و معلمان در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، هدف قرار گرفتن جریان علم و آموزش عالی کشور را نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت این حوزه دانست و بر ضرورت فراهم کردن زمینه‌های بیشتر برای افتخارآفرینی جامعه علمی تأکید کرد.

وی در پایان، برگزاری آیین تجلیل از سرآمدان آموزشی را اقدامی ارزشمند در توجه به جایگاه معلمی و آموزش دانست و از استادان منتخب و خانواده‌های آنان قدردانی کرد.