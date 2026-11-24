

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور گروهی ۳۲ تیم در دو منطقه غرب و شرق و در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه ۲ تیم راهی دور یک هشتم نهایی می‌شوند. در این دوره تیم گل گهر سیرجان (تیم چهارم لیگ برتر ایران) به عنوان نماینده ایران معرفی شد، اما به علت شرایط جنگی از میزبانی مسابقات محروم است. برنامه مسابقات به این شرح است:

*** هفته پنجم:

** منطقه غرب:

* گروه یک:

- چهارشنبه ۴ آذر:

نسف قرشی ازبکستان - الخالدیه بحرین

الکویت کویت - الوحده امارات

- در تیم الکویت علی پور دارا هافبک ایرانی عضویت دارد. / در تیم الوحده امارات محمد قربانی و مبین دهقان دو مدافع - هافبک ایرانی عضویت دارند.

- تیم الوحده امارات با ۹ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های الکویت کویت با ۶، نسف قرشی ازبکستان و الخالدیه بحرین با ۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه دو:

- چهارشنبه ۴ آذر:

الجزیره امارات - گل گهر سیرجان ایران (ساعت ۱۹:۳۰ - استادیوم محمد بن زاید در شهر ابوظبی امارات)

- تیم گل‌گهر سیرجان ایران پیش از این برابر تیم‌های الجزیره امارات و آرکاداغ ترکمنستان به تساوی بدون گل رسید و با ۲ گل از المحرق بحرین شکست خورد.

المحرق بحرین - آرکاداغ ترکمنستان

- تیم الجزیره امارات با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیم‌های آرکاداغ ترکمنستان با ۷، المحرق بحرین و با ۳ و گل‌گهر سیرجان ایران با ۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه سه:

- چهارشنبه ۴ آذر:

الفیصلی اردن - الریان قطر

التعاون عربستان - النهضة عمان

- تیم التعاون عربستان با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیم‌های الریان قطر با ۹ و الفیصلی اردن با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم النهضة عمان با یک امتیاز چهارم است و عملا حذف شد.

* گروه چهار:

- سه شنبه ۳ آذر:

ایست بنگال هند - الحسین اردن

السیب عمان - الشرطه عراق

- تیم الشرطه عراق با ۱۰ امتیاز در صدر قرار دارد و مجوز صعود گرفت. تیم‌های الحسین اردن با ۵ و السیب عمان با ۴ و ایست بنگال هند با ۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.

** منطقه شرق:

* گروه پنج:

- چهارشنبه ۴ آذر:

ملبورن ویکتوری استرالیا - دِکنگ ویِتل ویتنام

پرسیب باندونگ اندونزی - اف سی سئول کره جنوبی

- تیم پرسیب باندونگ اندونزی با ۱۲ امتیاز در صدر است و صعود کرد. تیم‌های اف سی سئول کره جنوبی با ۶ و ملبورن ویکتوری استرالیا با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم دِکنگ ویِتل ویتنام با یک امتیاز بدون امتیاز چهارم است.

* گروه شش:

- پنج شنبه ۵ آذر:

پاتوم یونایتد تایلند - لاین سیتی سیلرز سنگاپور

تای پو هنگ کنگ - آدلاید یونایتد استرالیا

- تیم لاین سیتی سیلرز سنگاپور با ۱۰ امتیاز در صدر است و تیم‌های پاتوم یونایتد تایلند با ۷ و آدلاید یونایتد استرالیا با ۶ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم تای پو هنگ کنگ بدون امتیاز چهارم است و عملا حذف شد.

* گروه هفت:

- پنج شنبه ۵ آذر:

تمپینس راورز سنگاپور - شانگهای شن هوآ چین

سوآی رینگ کامبوج - ماچیدا زلویا ژاپن

- تیم ماچیدا زلویا ژاپن با ۱۲ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیم‌های سوآی رینگ کامبوج با ۷ و شانگهای شن هوآ چین با ۴ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند و تیم تمپینس راورز سنگاپور بدون امتیاز چهارم است و عملا حذف شد.

* گروه هشت:

- پنج شنبه ۵ آذر:

گانگ وون کره جنوبی - کیچی هنگ کنگ

کوچینگ سیتی مالزی - پنوم پن کراون کامبوج

- تیم پنوم پن کراون کامبوج با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های کیچی هنگ کنگ با ۵، کوچینگ سیتی مالزی و گانگ وون کره جنوبی با ۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.