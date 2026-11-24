به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان جاسک گفت: در این مسابقه ۱۵ شترسوار از استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان با هم رقابت کردند.

سرهنگ پاسدار حسن نکویی‌زاده افزود: هدف از برگزاری این مسابقه ایجاد شور و نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی میان اقوام و پاسداشت ورزش‌ها و آیین‌های اصیل بومی و محلی است.

در پایان این رقابت‌ها به نفرات اول تا پنجم جوایزی اهدا شد.

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