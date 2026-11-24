به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی اثر، نمایش «وطنم و تنم» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی الهه دباغی و فاطمه جلالی، روز جمعه ششم آذرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۴ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

این اثر با بهره‌گیری از زبان حرکت به بازخوانی مفهوم وطن از دریچه فرهنگ، هویت و تجربه زیسته انسان می‌پردازد و تلاش دارد جلوه‌هایی از تنوع فرهنگی و آیینی ایران را در قالب یک تجربه هنری به مخاطبان ارائه کند.

در این اثر، وطن فراتر از یک محدوده جغرافیایی، به‌عنوان بخشی از هویت و حافظه جمعی انسان مورد توجه قرار گرفته است؛ سرزمینی که در آیین‌ها، موسیقی‌ها، خاطرات و شیوه‌های زیست مردمانش امتداد می‌یابد.

هنرمندان حاضر در این نمایش عبارت‌اند از: پریچهر استنکافی، ریحانه بخش‌آبادی، شقایق بهره‌مند، زهرا پاشازاده، مینا تجدد، رویا ترابیان، مژگان توکلی، مانیا جعفری، مریم جلالی، ریحانه حسن‌پور، متانت حسن‌زاده، مریم خضرائی، دنیا دامک، الهه دباغی، پریسا دریابار، زینب رادمند، سمیه رسولی، شبنم رشیدی، آرزو رگوم، مهسا سمیعی، آیلین شکاری، آرمیتا طباطبایی، الناز غفاری، آیسان فتحی، الهام فراهانی، پارمیس فولادی، ملینا کلاته، مه‌آسا محمدپور، زوشا مرادی، فاطمه مسروریان، زهرا سادات مظلومی، هانیه موافق معافی، فاطمه مه‌آبادی، سپیده مهدوی، المیرا یوسف‌وند، عطرین احمدی، نفیسه اسمعیل‌زاده، نجمه جعفری، سیده فاطمه جلالی، سیده فائزه جلالی، پارمین جهانی، زهرا چینیان، سونیا دوستی، زینب ذبیحی، نگین فتوحی، افرا محمودی و تینا یکتامنش هستند.

این نمایش جمعه ششم آذر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴ در تالار وحدت تهران میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.