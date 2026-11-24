با اهدای اعضای جوان ۲۱ ساله به بیماران نیازمند، دوازدهمین مورد اهدای عضو خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۵ به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: مرحوم حمیدرضا توسلی راد، جوان ۲۱ ساله، از ۱۸ آبان امسال در بخش مراقبت‌ های ویژه بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) بیرجند بستری بود که پس از تأیید مرگ مغزی و با رضایت آگاهانه خانواده ایثارگرش به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل و در ۲۵ آبان تحت عمل اهدای عضو قرار گرفت.

احمدی افزود: با اهدای قلب، کلیه‌ ها، کبد، قرنیه‌ ها و پوست مرحوم حمیدرضا توسلی راد به چند بیمار نیازمند عضو، فرصتی دوباره به زندگی آنها بخشیده شد.

وی ضمن قدردانی از این عمل انسان دوستانه و ایثارگرانه گفت: اهدای عضو، هدیه‌ای ارزشمند به جامعه و گامی بلند برای ارتقای سلامت و تداوم زندگی هموطنان است که نه تنها جان انسان‌ ها را نجات می‌دهد، بلکه فرهنگ ایثار و همدلی را نیز در جامعه ترویج می‌کند.