بیش از ۶ هزار و ۴۴۵ میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۵ به مؤدیان استان زنجان مسترد شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵۱ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان از استرداد بیش از ۶ هزار و ۴۴۵ میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان استان در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: میزان استرداد‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵۱ درصد افزایش داشته است.

به گفته‌ی صادقی رقم استرداد در مدت مشابه پارسال حدود ۲ هزار و ۵۶۸ میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان با رشد ۱۵۳ درصدی از حدود هزار و ۵۶۵ میلیارد ریال به بیش از سه هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال و استرداد به سایر اشخاص حقوقی با رشد ۱۴۷ درصدی از هزار و سه میلیارد ریال به بیش از ۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

استاندار زنجان گفت: به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و تقویت جریان نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی استان، استرداد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از صادرات و سایر استرداد‌های مالیاتی با جدیت و اهتمام ویژه در دستور کار قرار دارد.

صادقی افزود: تسریع در فرآیند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به‌ویژه برای صادرکنندگان، نقش مؤثری در بازگشت سریع‌تر منابع مالی به چرخه تولید و فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از توسعه صادرات دارد.