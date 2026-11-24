هم‌زمان با هفته بسیج، چهارمین مرحله طرح «قاضی در مدرسه» در مدارس شهرستان پاوه برگزار شد و در نشستی جداگانه، مسائل و مشکلات ثبتی شهرستان با حضور مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه و مسئولان قضایی پاوه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اجرای طرح «قاضی در مدرسه»، دادستان پاوه به همراه مسئولان واحد پیشگیری از وقوع جرم و سرپرست شورای حل اختلاف شهرستان، با حضور در مدارس، موضوعاتی همچون حقوق و تکالیف دانش‌آموزان، قوانین و مقررات، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و پیامد‌های رفتار‌های مجرمانه را متناسب با سن دانش‌آموزان تشریح کردند و به پرسش‌های آنان پاسخ دادند. این طرح با هدف ارتقای آگاهی حقوقی نسل نوجوان، ترویج فرهنگ قانون‌مداری و تقویت ارتباط دستگاه قضایی با جامعه دانش‌آموزی اجرا شد.

همچنین در نشست مشترک مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان و هیئت همراه با مسئولان قضایی پاوه، موضوعاتی از جمله ابعاد اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، رفع تداخل اراضی اشخاص با اراضی ملی و منابع طبیعی، تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و موانع و مشکلات ثبتی شهرستان بررسی شد.

در این نشست، حاضران ضمن تبادل نظر و ارائه راهکارها، بر ضرورت تعامل و هماهنگی مستمر برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های ثبتی، کاهش اختلافات و دعاوی ملکی، صیانت از حقوق اشخاص و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی تأکید کردند.