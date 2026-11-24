با هدف ارتقای سلامت دانش‌آموزان و ترویج فرهنگ تغذیه سالم، طرح توزیع شیر رایگان در مدارس استان اردبیل آغاز شده است؛ در این طرح قرار است بیش از چهار میلیون پاکت شیر تا پایان سالتحصیلی در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل از توزیع شیر و تغذیه رایگان برای بیش از ۱۳۶ هزار دانش‌آموز این استان خبرداد.

سید اردشیر رشیدی آلهاشم ضمن تشریح روند اجرای طرح توزیع شیر و تغذیه رایگان در مدارس استان، از بهره‌مندی ۱۳۶ هزار و ۹۵ دانش‌آموز از این طرح خبر داد و بر نقش آن در ارتقای سلامت، بهبود وضعیت تغذیه و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی تأکید کرد.

وی بااشاره به اجرای طرح توزیع رایگان شیر و تغذیه در مدارس مشمول، اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای سلامت جسمی دانش‌آموزان، بهبود الگوی تغذیه، کمک به رشد و یادگیری بهتر، پیشگیری از سوءتغذیه و حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار اجرا می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل افزود: مدارس ابتدایی دولتی، مدارس شبانه‌روزی در تمامی مقاطع تحصیلی، مدارس عشایری در تمامی مقاطع و مدارس استثنایی از گروه‌های مشمول این طرح هستند و در مجموع ۱۳۶ هزار و ۹۵ دانش‌آموز استان را تحت پوشش قرار می‌دهند.

رشیدی آلهاشم با بیان اینکه توزیع اقلام در قالب ۳۲ نوبت در طول سال تحصیلی و به‌صورت دو وعده در هفته برنامه‌ریزی شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون یک میلیون و ۱۰۷ هزار واحد از اقلام پیش‌بینی‌شده در میان دانش‌آموزان توزیع شده و مجموع توزیع تا پایان اجرای طرح به ۴ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۷۹۴ واحد خواهد رسید.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در سلامت و تغذیه دانش‌آموزان، اجرای این طرح را اقدامی مؤثر در راستای تحقق عدالت آموزشی، کاهش نابرابری‌های تغذیه‌ای و فراهم‌سازی زمینه رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان دانست.