سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر با هشدار درباره سوءاستفاده کلاهبرداران سایبری از کد‌های تأیید پیامکی، گفت: مجرمان با وعده‌هایی مانند دریافت وام، خرید اقساطی و ارائه خدمات ویژه، درصدد دسترسی به حساب‌های کاربری و اطلاعات بانکی شهروندان هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس پلیس فتا گیلان گفت : کلاهبرداران سایبری با ترفند‌های مختلف از شهروندان درخواست کد‌های تأیید پیامکی می‌کنند ؛ در حالی که این کد‌ها ممکن است برای ورود به حساب‌های کاربری ، ثبت‌نام در سامانه‌های خرید اقساطی یا انجام تراکنش‌های مالی مورد سوءاستفاده قرار گیرند و مسئولیت‌های مالی و حقوقی برای افراد ایجاد کنند.

وی تأکید کرد: شهروندان از ارائه کد‌های تأیید پیامکی به دیگران خودداری کرده و پیش از ورود به لینک‌ها و سامانه‌های معرفی‌شده در پیام‌ها، از اعتبار و اصالت آنها اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان همچنین نسبت به نصب برنامه‌های ناشناس و ارائه اطلاعات بانکی و هویتی به افراد غیرمطمئن هشدار داد.