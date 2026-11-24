یک فروشنده در دارک‌وب مدعی شده است بیش از ۲۶ میلیون رکورد اطلاعاتی شرکت برق کره جنوبی را به قیمت ۵۰۰ دلار رمزارز برای فروش عرضه کرده است؛ ادعایی که هنوز تأیید نشده و با آمار رسمی اعلام‌شده از سوی این شرکت اختلاف زیادی دارد.

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما، وب‌سایت «کریپتو اکونومی» گزارش داده است که یک فروشنده در دارک‌وب مدعی عرضه ۲۶ میلیون و ۵۳۰ هزار رکورد اطلاعاتی شرکت برق کره جنوبی (KEPCO) در ازای ۵۰۰ دلار رمزارز شده است.

این فروشنده ادعا کرده اطلاعات را از یک منبع داخلی به دست آورده و برای اثبات ادعای خود، نمونه‌ای شامل ۲۱۲ رکورد ارائه کرده است.

با این حال، آمار ادعایی با اطلاعات رسمی منتشرشده درباره نفوذ سایبری به شرکت KEPCO تفاوت قابل توجهی دارد. این شرکت پیش‌تر اعلام کرده بود که در پی این حادثه، اطلاعات حدود یک میلیون و ۵۲۰ هزار نفر در معرض افشا قرار گرفته است.

همچنین یک مقام شرکت امنیت سایبری «آن‌لب» هشدار داده است که آگهی‌های فروش اطلاعات در دارک‌وب به‌تنهایی قابل اعتماد نیستند و بسیاری از این آگهی‌ها ممکن است جعلی باشند.

بر این اساس، تاکنون اصالت مجموعه ۲۶ میلیون و ۵۳۰ هزار رکوردی و ارتباط آن با حمله سایبری به شرکت برق کره جنوبی تأیید نشده است.

در صورت صحت این ادعا، ابعاد افشای اطلاعات می‌تواند بسیار فراتر از آمار رسمی اعلام‌شده باشد؛ اما تا زمان بررسی فنی داده‌ها و تأیید نهاد‌های مسئول، نمی‌توان رقم اعلام‌شده از سوی فروشنده را آمار قطعی اطلاعات سرقت‌شده دانست.