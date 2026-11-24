مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) ایلام از توزیع ۷ هزار وعده غذای گرم، بسته‌های معیشتی و پوشاک گرم میان خانواده‌های نیازمند در قالب پویش «مواسات و خدمت بی‌منت» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ناصر مرادی پویانی» مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) ایلام اظهار کرد: پویش ملی «مواسات و خدمت بی‌منت» با هدف حمایت همه‌جانبه از خانواده‌های نیازمند و تأمین نیاز‌های اساسی آنان، با مشارکت خیران و تشکل‌های مردمی در استان در حال اجراست.

وی افزود: تاکنون در شهر ایلام بیش از ۷ هزار وعده غذای گرم، ۲۵۰ بسته مواد غذایی و ۴۰۰ قلم پوشاک گرم به ارزش ۵۰ میلیارد ریال میان مددجویان توزیع شده است.

مرادی پویانی با تأکید بر گستردگی خدمات این پویش گفت: حمایت از نیازمندان تنها به تأمین مایحتاج روزمره محدود نیست و رفع مشکلات درمانی، تعمیر لوازم ضروری، تأمین نیاز‌های مسکن و سایر هزینه‌های ضروری خانواده‌های تحت پوشش نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد ایلام همچنین از فعالیت شبانه‌روزی آشپزخانه مرکزی پخت غذای گرم در استان خبر داد و از مردم و مسئولان مؤسسات خیریه خواست با مشارکت در این حرکت خیرخواهانه، زمینه تقویت همدلی و حمایت از خانواده‌های نیازمند را فراهم کنند.