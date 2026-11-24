کشتی‌گیران نونهال سیستان و بلوچستان در رقابت‌های نبض محله به میدان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: این مسابقات پنجم آذرماه در استان برگزار می‌شود.

اله‌نظر شه‌بخش اظهار کرد: این رقابت‌ها در چارچوب توافق‌نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و با هدف توسعه ورزش محله‌محور، شناسایی استعداد‌های ورزشی و گسترش مشارکت اجتماعی برگزار می‌شود.

وی افزود: طرح ملی نبض محله با رویکرد گسترش فعالیت‌های ورزشی در محلات و فراهم‌سازی فرصت مشارکت اقشار مختلف جامعه طراحی شده و مسابقات کشتی نیز در همین راستا، زمینه شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی در رده‌های پایه را فراهم می‌کند.

شه‌بخش ادامه داد: مرحله استانی این رقابت‌ها در رشته کشتی آزاد، در ۱۲ وزن و ویژه نونهالان متولد سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ برگزار می‌شود و نفرات برتر، جواز حضور در مرحله کشوری را به دست می‌آورند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به برگزاری مرحله کشوری مسابقات در روز‌های ۲۶ و ۲۷ آذرماه در تهران گفت: برگزیدگان مرحله استانی به‌عنوان نمایندگان سیستان و بلوچستان در این رقابت‌ها حضور خواهند یافت.